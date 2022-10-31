https://crimea.ria.ru/20221031/intsidentov-v-zernovom-koridore-segodnya-ne-zafiksirovano--skts-1125182329.html
Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
Инцидентов в гуманитарном коридоре Черного моря для судов "зерновой сделки" за сегодня не зафиксировано, 12 груженых кораблей идут с Украины. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T20:24
2022-10-31T20:24
2022-10-31T20:24
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Инцидентов в гуманитарном коридоре Черного моря для судов "зерновой сделки" за сегодня не зафиксировано, 12 груженых кораблей идут с Украины. Об этом сообщили в совместном координационном центре (СКЦ), пишет РИА Новости.Как сообщалось ранее, движение судов в рамках "зерновой сделки" после приостановки участия России может быть провокацией, так как оно не согласованно с Российской Федерацией, которая контролирует обозначенный морской коридор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре".В результате Россия приостановила участие в зерновой сделке.В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море.
https://crimea.ria.ru/20221031/rf-ne-pozvolit-prokhod-sudov-cherez-chernoe-more-bez-dosmotra---nebezya-1125182199.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
СКЦ: инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не было, 12 груженых судов идут с Украины