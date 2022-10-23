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Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару
Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару
Войска киевского режима за сутки выпустили более тридцати снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающим в Запорожской АЭС территориям. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T15:20
2022-10-23T15:21
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Войска киевского режима за сутки выпустили более тридцати снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающим в Запорожской АЭС территориям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские артиллеристы подавили огневые точки противника ответным огнем. Жертв и разрушений удалось избежать.Кроме того, отмечается, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.
https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html
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60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару

ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Энергодару и прилегающим к ЗАЭС территориям

15:20 23.10.2022 (обновлено: 15:21 23.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Войска киевского режима за сутки выпустили более тридцати снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающим в Запорожской АЭС территориям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
Российские артиллеристы подавили огневые точки противника ответным огнем. Жертв и разрушений удалось избежать.
Кроме того, отмечается, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.
Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.
ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.
Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.
14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.
Мужчина на заброшенной Крымской атомной электростанции вблизи города Щелкино в Крыму. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала площадкой фестиваля Республика КаZантип - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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