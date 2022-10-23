https://crimea.ria.ru/20221023/rossiyskie-voennye-v-ocherednoy-raz-otbili-ataku-po-zaes-i-energodaru-1125047102.html

Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару

Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару

Войска киевского режима за сутки выпустили более тридцати снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающим в Запорожской АЭС территориям. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T15:20

2022-10-23T15:20

2022-10-23T15:21

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Войска киевского режима за сутки выпустили более тридцати снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающим в Запорожской АЭС территориям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские артиллеристы подавили огневые точки противника ответным огнем. Жертв и разрушений удалось избежать.Кроме того, отмечается, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.

https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2022

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область