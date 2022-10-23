https://crimea.ria.ru/20221023/komu-vygodno-stroitelstvo-gazovogo-khaba-v-turtsii--ekonomist-1125005753.html

Кому выгодно строительство газового хаба в Турции – экономист

Кому выгодно строительство газового хаба в Турции – экономист - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Кому выгодно строительство газового хаба в Турции – экономист

Создание международного газового хаба в Турции будет выгодно всем участникам проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-23T03:27

2022-10-23T03:27

2022-10-22T12:05

радио "спутник в крыму"

турция

российская федерация (россия, рф)

в мире

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Создание международного газового хаба в Турции будет выгодно всем участникам проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил 14 октября после возвращения из Астаны.Беляев напомнил, что на данный момент в Турции уже есть один распределительный центр, однако новый проект позволит увеличить поставки до 32 млрд кубов газа в год. Кроме того, он обретет статус международного, а также будет расположен в более удобном месте – регионе Фракия в европейской части страны.Кроме того, хаб будет способствовать укреплению положения Анкары на политической арене, так как Турция может стать полновесным газоснабжающим центром Европы. Газ может распределяться по трем рукавам: первый – на Италию и далее в Европу, второй – на Балканы через Словению и далее в Европу, третий – через Болгарию и Венгрию и также в Европу.Кроме того, строительство такого объекта сулит значительные экономические выгоды. Как прямые, так и косвенные, выраженные в развитии различных сфер промышленности страны. Последний фактор также весьма весом, так как турецкая экономика переживает довольно сложный период.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.

https://crimea.ria.ru/20221020/pochemu-erdogan-soglasilsya-na-predlozhenie-putina--mnenie-eksperta-1124982021.html

https://crimea.ria.ru/20221016/turetskie-uchenye-razrabotali-proekt-gazovogo-khaba-1124912117.html

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турция, российская федерация (россия, рф), в мире, мнения, политика, экономика