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Главные события и заявления дня: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Главные события и заявления дня: 23 октября
Главные события и заявления дня: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Главные события и заявления дня: 23 октября
Киев приступил к завершающему этапу подготовки провокации с "грязной бомбой". В Херсоне в результате теракта погиб один и ранены три человека. Из города... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T21:01
2022-10-23T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киев приступил к завершающему этапу подготовки провокации с "грязной бомбой". В Херсоне в результате теракта погиб один и ранены три человека. Из города Шебекино Белгородской области временно вывозят людей. В Иркутские во время испытательного полета упал военный самолет. Российская авиация уничтожила уничтожила крупные топливные и склады с боеприпасами ВСУ, артиллерия пресекла атаки на ЗАЭС. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Провокация с "грязной бомбой" По данным проверенных источников, Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу". Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации. Организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Теракт в Херсоне Один человек погиб, еще трое ранены в результате теракта в Херсоне. По предварительной версии, взрывное устройство было закреплено на стволе дерева. Пострадавшие доставлены в областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава регионального минздрава. Шебекино: власти вывозят людей Губернатор Белгородской области принял решение отселить граждан, проживающих в опасных районах города. Уточняется, что мероприятию предшествовал подомовой обход. Согласившиеся на отъезд были оперативно перевезены на одну из баз отдыха Старого Оскола. Школы города переведены на удаленку. Чтобы избежать скопления людей, сегодня не работал рынок и часть магазинов. Предпринимаются и другие меры безопасности, заверил Вясечлав Гладков.Крушение Су-30: летчики погибли В Иркутске на жилой дом упал самолет Су-30, который выполнял испытательный полет. Среди гражданских жертв нет, к сожалению, оба летчика-испытателя погибли. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что пострадавшие получат материальную помощь, также рассматривается вопрос предоставления жилья на время ремонта поврежденного дома.Атака на ЗАЭС и удары по складам ВСУ Российские летчики уничтожили крупные склады с вооружением и топливом для техники и авиации ВСУ в Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Николаеве. В Запорожской области поражен пункт управления ВСУ. Подавлены значительные силы противника и 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Также артиллеристы ВС РФ пресекли очередную атаку на ЗАЭС и подавили огневые точки, с которых по станции за день было выпущено более 30 ракет. Жертв и разрушений удалось избежать. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.
https://crimea.ria.ru/20221023/rossiyskie-voennye-v-ocherednoy-raz-otbili-ataku-po-zaes-i-energodaru-1125047102.html
https://crimea.ria.ru/20221023/vs-rossii-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-zapasam-oruzhiya-i-topliva-vsu-1125047260.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 23 октября

Главные события и заявления воскресенья, 23 октября

21:01 23.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСамолет Су-30 упал в Иркутске
Самолет Су-30 упал в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киев приступил к завершающему этапу подготовки провокации с "грязной бомбой". В Херсоне в результате теракта погиб один и ранены три человека. Из города Шебекино Белгородской области временно вывозят людей. В Иркутские во время испытательного полета упал военный самолет. Российская авиация уничтожила уничтожила крупные топливные и склады с боеприпасами ВСУ, артиллерия пресекла атаки на ЗАЭС. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Провокация с "грязной бомбой"
По данным проверенных источников, Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу". Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации.
Организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Теракт в Херсоне
Один человек погиб, еще трое ранены в результате теракта в Херсоне. По предварительной версии, взрывное устройство было закреплено на стволе дерева. Пострадавшие доставлены в областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава регионального минздрава.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:20
Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару
Шебекино: власти вывозят людей
Губернатор Белгородской области принял решение отселить граждан, проживающих в опасных районах города. Уточняется, что мероприятию предшествовал подомовой обход. Согласившиеся на отъезд были оперативно перевезены на одну из баз отдыха Старого Оскола.
Школы города переведены на удаленку. Чтобы избежать скопления людей, сегодня не работал рынок и часть магазинов. Предпринимаются и другие меры безопасности, заверил Вясечлав Гладков.
Крушение Су-30: летчики погибли
В Иркутске на жилой дом упал самолет Су-30, который выполнял испытательный полет. Среди гражданских жертв нет, к сожалению, оба летчика-испытателя погибли.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.
Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что пострадавшие получат материальную помощь, также рассматривается вопрос предоставления жилья на время ремонта поврежденного дома.
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
15:46
ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ
Атака на ЗАЭС и удары по складам ВСУ
Российские летчики уничтожили крупные склады с вооружением и топливом для техники и авиации ВСУ в Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Николаеве.
В Запорожской области поражен пункт управления ВСУ. Подавлены значительные силы противника и 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
Также артиллеристы ВС РФ пресекли очередную атаку на ЗАЭС и подавили огневые точки, с которых по станции за день было выпущено более 30 ракет. Жертв и разрушений удалось избежать. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.
 
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21:01Главные события и заявления дня: 23 октября
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16:52Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30
16:36Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
15:53Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых
15:46ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ
15:20Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару
15:03СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске
14:43На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс
14:07Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти
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