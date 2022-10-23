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Главные события и заявления дня: 23 октября

Главные события и заявления дня: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Главные события и заявления дня: 23 октября

Киев приступил к завершающему этапу подготовки провокации с "грязной бомбой". В Херсоне в результате теракта погиб один и ранены три человека. Из города... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T21:01

2022-10-23T21:01

2022-10-23T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киев приступил к завершающему этапу подготовки провокации с "грязной бомбой". В Херсоне в результате теракта погиб один и ранены три человека. Из города Шебекино Белгородской области временно вывозят людей. В Иркутские во время испытательного полета упал военный самолет. Российская авиация уничтожила уничтожила крупные топливные и склады с боеприпасами ВСУ, артиллерия пресекла атаки на ЗАЭС. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Провокация с "грязной бомбой" По данным проверенных источников, Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу". Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации. Организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Теракт в Херсоне Один человек погиб, еще трое ранены в результате теракта в Херсоне. По предварительной версии, взрывное устройство было закреплено на стволе дерева. Пострадавшие доставлены в областную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава регионального минздрава. Шебекино: власти вывозят людей Губернатор Белгородской области принял решение отселить граждан, проживающих в опасных районах города. Уточняется, что мероприятию предшествовал подомовой обход. Согласившиеся на отъезд были оперативно перевезены на одну из баз отдыха Старого Оскола. Школы города переведены на удаленку. Чтобы избежать скопления людей, сегодня не работал рынок и часть магазинов. Предпринимаются и другие меры безопасности, заверил Вясечлав Гладков.Крушение Су-30: летчики погибли В Иркутске на жилой дом упал самолет Су-30, который выполнял испытательный полет. Среди гражданских жертв нет, к сожалению, оба летчика-испытателя погибли. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что пострадавшие получат материальную помощь, также рассматривается вопрос предоставления жилья на время ремонта поврежденного дома.Атака на ЗАЭС и удары по складам ВСУ Российские летчики уничтожили крупные склады с вооружением и топливом для техники и авиации ВСУ в Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Николаеве. В Запорожской области поражен пункт управления ВСУ. Подавлены значительные силы противника и 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Также артиллеристы ВС РФ пресекли очередную атаку на ЗАЭС и подавили огневые точки, с которых по станции за день было выпущено более 30 ракет. Жертв и разрушений удалось избежать. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.

https://crimea.ria.ru/20221023/rossiyskie-voennye-v-ocherednoy-raz-otbili-ataku-po-zaes-i-energodaru-1125047102.html

https://crimea.ria.ru/20221023/vs-rossii-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-zapasam-oruzhiya-i-topliva-vsu-1125047260.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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