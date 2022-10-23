https://crimea.ria.ru/20221023/glava-irkutskoy-oblasti-kobzev-prokommentiroval-krushenie-su-30-1125048628.html

Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30

Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30 - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об итогах работы на месте крушения Су-30. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T16:52

2022-10-23T16:52

2022-10-23T16:52

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об итогах работы на месте крушения Су-30.После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. На месте уже работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение обещают к 22:30 воскресенья.Кроме того, губернатор встретился с людьми, которые проживали в разрушенном доме. Он подчеркнул, что 100 тысяч рублей компенсации – это первоочередная мера. Деньги будут переведены не позже вторника.Он заверил, что пострадавшим помогут восстановить документы, а также окажут необходимую всестороннюю помощь.Как сообщалось ранее, в Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су-30. Два летчика-испытателя погибли. Никто из гражданских при ЧП на пострадал. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

https://crimea.ria.ru/20221023/voennyy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske--vlasti-1125045819.html

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2022

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происшествия