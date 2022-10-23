https://crimea.ria.ru/20221023/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-chp-v-irkutske-1125046293.html

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске - РИА Новости Крым, 23.10.2022

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске

По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T15:03

2022-10-23T15:03

2022-10-23T15:03

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По решению председателя комитета Александра Бастрыкина, на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.Крушение самолета Су-30 произошло в воскресенье в Иркутске. Самолет на жилой двухэтажный деревянный дом. Начался пожар, который охватил площадь около 200 квадратных метров. Никто из гражданских при ЧП на пострадал.

https://crimea.ria.ru/20221023/voennyy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske--vlasti-1125045819.html

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2022

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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия