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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске - РИА Новости Крым, 23.10.2022
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске
По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T15:03
2022-10-23T15:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По решению председателя комитета Александра Бастрыкина, на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.Крушение самолета Су-30 произошло в воскресенье в Иркутске. Самолет на жилой двухэтажный деревянный дом. Начался пожар, который охватил площадь около 200 квадратных метров. Никто из гражданских при ЧП на пострадал.
https://crimea.ria.ru/20221023/voennyy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske--vlasti-1125045819.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске

После падение Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело – СК РФ

15:03 23.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. По факту падения самолета Су-30 в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По решению председателя комитета Александра Бастрыкина, на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.
Крушение самолета Су-30 произошло в воскресенье в Иркутске. Самолет на жилой двухэтажный деревянный дом. Начался пожар, который охватил площадь около 200 квадратных метров. Никто из гражданских при ЧП на пострадал.
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