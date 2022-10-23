https://crimea.ria.ru/20221023/terakt-v-khersone-odin-pogibshiy-i-troe-raneny-1125047417.html

Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых

Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых

Один гражданский погиб, еще трое получили ранения в результате теракта на улице в Херсоне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T15:53

2022-10-23T15:53

2022-10-23T16:14

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Один гражданский погиб, еще трое получили ранения в результате теракта на улице в Херсоне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.Уточняется, что врачи скорой помощи оказали пострадавшим всю необходимую экстренную помощь. Они госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. "Минздрав приносит соболезнования близким погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши врачи сделают для этого все возможное", – отметил глава регионального минздрава Вадим Ильмиев.По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий местных властей.

https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)