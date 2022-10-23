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Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых
Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых
Один гражданский погиб, еще трое получили ранения в результате теракта на улице в Херсоне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T15:53
2022-10-23T16:14
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Один гражданский погиб, еще трое получили ранения в результате теракта на улице в Херсоне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.Уточняется, что врачи скорой помощи оказали пострадавшим всю необходимую экстренную помощь. Они госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. "Минздрав приносит соболезнования близким погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши врачи сделают для этого все возможное", – отметил глава регионального минздрава Вадим Ильмиев.По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий местных властей.
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых

Три человека получили ранения, еще один погиб в результате теракта в Херсоне

15:53 23.10.2022 (обновлено: 16:14 23.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Один гражданский погиб, еще трое получили ранения в результате теракта на улице в Херсоне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи скорой помощи оказали пострадавшим всю необходимую экстренную помощь. Они госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области.
"Минздрав приносит соболезнования близким погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши врачи сделают для этого все возможное", – отметил глава регионального минздрава Вадим Ильмиев.
По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий местных властей.
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Заголовок открываемого материала
15:53Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых
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