https://crimea.ria.ru/20221020/chekhiya-stala-masterskoy-remonta-tyazheloy-voennoy-tekhniki-vsu--smi-1124998536.html

Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ

Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ

Тяжелую технику ВСУ начали ремонтировать на госпредприятиях и в частных специализированных компаниях Чехии. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.cz со... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T14:17

2022-10-20T14:17

2022-10-20T14:17

украина

чехия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Тяжелую технику ВСУ начали ремонтировать на госпредприятиях и в частных специализированных компаниях Чехии. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.cz со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.В статье под названием "Чехия стала ремонтной мастерской для украинских танков" отмечается, что республика нашла еще один способ оказать помощь Украине, "помимо поставок вооружения и боеприпасов". В оборонном ведомстве страны такую инициативу подтвердили.Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении различных цехов по ремонту техники ВСУ в разных областях.В частности, были уничтожены корпуса бронетанкового завода в Киеве , цеха по ремонту украинской военной техники и производственные цеха бронетанкового завода в Харькове, цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе в Хмельницкой области.Также в Запорожье на заводе "Мотор Сич" были ликвидированы цеха ремонта авиатехники ВСУ и украинских вертолетов. А на "Южном машиностроительном заводе" в Днепропетровской области – цеха по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html

украина

чехия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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