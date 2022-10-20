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Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ
Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ
Тяжелую технику ВСУ начали ремонтировать на госпредприятиях и в частных специализированных компаниях Чехии. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.cz со... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T14:17
2022-10-20T14:17
украина
чехия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Тяжелую технику ВСУ начали ремонтировать на госпредприятиях и в частных специализированных компаниях Чехии. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.cz со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.В статье под названием "Чехия стала ремонтной мастерской для украинских танков" отмечается, что республика нашла еще один способ оказать помощь Украине, "помимо поставок вооружения и боеприпасов". В оборонном ведомстве страны такую инициативу подтвердили.Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении различных цехов по ремонту техники ВСУ в разных областях.В частности, были уничтожены корпуса бронетанкового завода в Киеве , цеха по ремонту украинской военной техники и производственные цеха бронетанкового завода в Харькове, цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе в Хмельницкой области.Также в Запорожье на заводе "Мотор Сич" были ликвидированы цеха ремонта авиатехники ВСУ и украинских вертолетов. А на "Южном машиностроительном заводе" в Днепропетровской области – цеха по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html
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украина, чехия, специальная военная операция рф на украине
Чехия стала мастерской ремонта тяжелой военной техники ВСУ – СМИ

Lidovky.cz: в Чехии начали ремонтировать тяжелую технику ВСУ под эгидой минобороны

14:17 20.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый БТР ВСУ
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Тяжелую технику ВСУ начали ремонтировать на госпредприятиях и в частных специализированных компаниях Чехии. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.cz со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.
В статье под названием "Чехия стала ремонтной мастерской для украинских танков" отмечается, что республика нашла еще один способ оказать помощь Украине, "помимо поставок вооружения и боеприпасов". В оборонном ведомстве страны такую инициативу подтвердили.
"Для ремонта поврежденной украинской техники мы используем государственные предприятия или сотрудничаем со специализированными компаниями", — сообщила изданию представитель пресс-службы минобороны Клара Криштофикова.
Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении различных цехов по ремонту техники ВСУ в разных областях.
В частности, были уничтожены корпуса бронетанкового завода в Киеве , цеха по ремонту украинской военной техники и производственные цеха бронетанкового завода в Харькове, цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе в Хмельницкой области.
Также в Запорожье на заводе "Мотор Сич" были ликвидированы цеха ремонта авиатехники ВСУ и украинских вертолетов. А на "Южном машиностроительном заводе" в Днепропетровской области – цеха по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ.
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