https://crimea.ria.ru/20220828/vks-rf-porazili-zavod-motor-sich-po-remontu-vertoletov-vsu-v-zaporozhe-1124322463.html

ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье

ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2022

ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье

Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины. А также производственные... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T14:11

2022-08-28T14:11

2022-08-28T14:13

министерство обороны рф

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС РФ поражены цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, на базе которых осуществлялся ремонт авиатехники ВСУ, сообщили в Минобороны. "На территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины", – отмечается в сообщении ведомства.Ранее ВКС России уничтожили производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины. А также производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы противника.В ведомстве отметили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, где производят и ремонтируют вооружения, продолжается.Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище, с которого подразделений ВСУ на Донбассе снабжались топливом.За сутки поражены 3 пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово В ДНР, 42 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 139-ти районах.

https://crimea.ria.ru/20170417/1110011696.html

украина

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2022

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министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине