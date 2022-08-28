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ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье
ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2022
ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье
Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины. А также производственные... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС РФ поражены цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, на базе которых осуществлялся ремонт авиатехники ВСУ, сообщили в Минобороны. "На территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины", – отмечается в сообщении ведомства.Ранее ВКС России уничтожили производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины. А также производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы противника.В ведомстве отметили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, где производят и ремонтируют вооружения, продолжается.Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище, с которого подразделений ВСУ на Донбассе снабжались топливом.За сутки поражены 3 пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово В ДНР, 42 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 139-ти районах.
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министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине
ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье

МО РФ: поражены цеха завода "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье

14:11 28.08.2022 (обновлено: 14:13 28.08.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС РФ поражены цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, на базе которых осуществлялся ремонт авиатехники ВСУ, сообщили в Минобороны.

"На территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины", – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее ВКС России уничтожили производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины. А также производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы противника.
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В ведомстве отметили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, где производят и ремонтируют вооружения, продолжается.

Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области ВС РФ уничтожили нефтехранилище, с которого подразделений ВСУ на Донбассе снабжались топливом.

За сутки поражены 3 пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово В ДНР, 42 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 139-ти районах.
 
Министерство обороны РФУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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