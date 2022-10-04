https://crimea.ria.ru/20221004/na-zavode-v-zaporozhe-unichtozheny-tsekha-dlya-remonta-aviatekhniki-vsu-1124714986.html

На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ

На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022

На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ

ВС России в Запорожье уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ, действовавшие на территории "Мотор Сич", сообщили в МО. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T16:03

2022-10-04T16:03

2022-10-04T16:10

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВС России в Запорожье уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ, действовавшие на территории "Мотор Сич", сообщили в МО."Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", – говорится в сообщении.В результате ВСУ потеряли два украинских боевых вертолета Ми-24, а также свыше 15 тонн боеприпасов, среди которых снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS.Кроме того, ликвидированы пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской (Димитрово) и Николаевской (Шевченково) областях, а также в ДНР (Торское, Малиновка, Желанное).Также в ДНР под городом Часов Яр уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1", а у села Александровка Днепропетровской области – радиолокатор ЗРК "С-300".За сутки истребительная авиация ВКС РФ сбила два украинских самолета Су-25 и Су-24, российские ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Также в районе населенного ЛНР (Ровеньки) сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Еще девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" уничтожены в воздухе над Новой Каховкой и Чернобаевка в Херсонской области.Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток" под Днепропетровском.

https://crimea.ria.ru/20221004/vks-rf-unichtozhili-shtab-vozdushnogo-komandovaniya-vsu-vostok-1124714425.html

https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html

https://crimea.ria.ru/20221003/bolee-800-ukrainskikh-voennykh-unichtozheno-v-khode-spetsoperatsii-za-sutki--mo-1124702422.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф