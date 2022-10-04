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На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ
На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2022
На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ
ВС России в Запорожье уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ, действовавшие на территории "Мотор Сич", сообщили в МО. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T16:03
2022-10-04T16:10
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВС России в Запорожье уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ, действовавшие на территории "Мотор Сич", сообщили в МО."Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", – говорится в сообщении.В результате ВСУ потеряли два украинских боевых вертолета Ми-24, а также свыше 15 тонн боеприпасов, среди которых снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS.Кроме того, ликвидированы пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской (Димитрово) и Николаевской (Шевченково) областях, а также в ДНР (Торское, Малиновка, Желанное).Также в ДНР под городом Часов Яр уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1", а у села Александровка Днепропетровской области – радиолокатор ЗРК "С-300".За сутки истребительная авиация ВКС РФ сбила два украинских самолета Су-25 и Су-24, российские ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Также в районе населенного ЛНР (Ровеньки) сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Еще девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" уничтожены в воздухе над Новой Каховкой и Чернобаевка в Херсонской области.Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток" под Днепропетровском.
https://crimea.ria.ru/20221004/vks-rf-unichtozhili-shtab-vozdushnogo-komandovaniya-vsu-vostok-1124714425.html
https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html
https://crimea.ria.ru/20221003/bolee-800-ukrainskikh-voennykh-unichtozheno-v-khode-spetsoperatsii-za-sutki--mo-1124702422.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ

Цеха ремонта авиатехники ВСУ уничтожены ВС РФ на заводе "Мотор Сич" в Запорожье

16:03 04.10.2022 (обновлено: 16:10 04.10.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВС России в Запорожье уничтожили цеха ремонта авиатехники ВСУ, действовавшие на территории "Мотор Сич", сообщили в МО.
"Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", – говорится в сообщении.
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ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
В результате ВСУ потеряли два украинских боевых вертолета Ми-24, а также свыше 15 тонн боеприпасов, среди которых снаряды к американской реактивной системе залпового огня HIMARS.
Кроме того, ликвидированы пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской (Димитрово) и Николаевской (Шевченково) областях, а также в ДНР (Торское, Малиновка, Желанное).
Также в ДНР под городом Часов Яр уничтожен зенитный-ракетный комплекс "Бук-М1", а у села Александровка Днепропетровской области – радиолокатор ЗРК "С-300".
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
10:04
Рвавшиеся к Каховской ГЭС батальоны ВСУ разгромлены – власти Херсона
За сутки истребительная авиация ВКС РФ сбила два украинских самолета Су-25 и Су-24, российские ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
Также в районе населенного ЛНР (Ровеньки) сбиты две баллистические ракеты "Точка-У". Еще девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" уничтожены в воздухе над Новой Каховкой и Чернобаевка в Херсонской области.
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Вчера, 15:55
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Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:03На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ
15:47Крымчанин пойдет под суд за попытку зарезать подростка
15:37ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
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