https://crimea.ria.ru/20221004/vks-rf-unichtozhili-shtab-vozdushnogo-komandovaniya-vsu-vostok-1124714425.html

ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"

ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток" - РИА Новости Крым, 04.10.2022

ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"

Под Днепропетровском уничтожен штаб воздушного командования Украины "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T15:37

2022-10-04T15:37

2022-10-04T15:39

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Под Днепропетровском уничтожен штаб воздушного командования Украины "Восток", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области (в районах населенного пункта Двуречная, Петропавловка и Купянск) ракетными ударами по местам дислокации подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено около 100 военнослужащих и иностранных наемников, а также 16 единиц военной техники.Еще 14 единиц техники и более 120 человек личного состава противника в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирований уничтожены на Краснолиманском направлении у села Торское.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России поражены пять пунктов управления ВСУ под Харьковом, Краматорском (ДНР), Никополем (Днепропетровская область), Зеленым Гаем (Херсонская область) и у поселка п. Березнеговатое (Николаевская область).Еще в 157-ти районах ликвидированы 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.На Криворожском и Андреевском направлениях ВСУ также понесли значительные потери. Ударами ВКС РФ по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожено около 250 националистов, 20 автомобилей, 12 боевых машин пехоты и девять танков у населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка.

https://crimea.ria.ru/20221004/bolee-200-tysyach-mobilizovannykh-rossiyan-pribyli-v-vs-rf---shoygu-1124712333.html

https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф