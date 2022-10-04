https://crimea.ria.ru/20221004/vks-rf-unichtozhili-shtab-vozdushnogo-komandovaniya-vsu-vostok-1124714425.html
ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток" - РИА Новости Крым, 04.10.2022
ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
Под Днепропетровском уничтожен штаб воздушного командования Украины "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T15:37
2022-10-04T15:37
2022-10-04T15:39
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Под Днепропетровском уничтожен штаб воздушного командования Украины "Восток", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области (в районах населенного пункта Двуречная, Петропавловка и Купянск) ракетными ударами по местам дислокации подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено около 100 военнослужащих и иностранных наемников, а также 16 единиц военной техники.Еще 14 единиц техники и более 120 человек личного состава противника в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирований уничтожены на Краснолиманском направлении у села Торское.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России поражены пять пунктов управления ВСУ под Харьковом, Краматорском (ДНР), Никополем (Днепропетровская область), Зеленым Гаем (Херсонская область) и у поселка п. Березнеговатое (Николаевская область).Еще в 157-ти районах ликвидированы 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.На Криворожском и Андреевском направлениях ВСУ также понесли значительные потери. Ударами ВКС РФ по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожено около 250 националистов, 20 автомобилей, 12 боевых машин пехоты и девять танков у населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка.
https://crimea.ria.ru/20221004/bolee-200-tysyach-mobilizovannykh-rossiyan-pribyli-v-vs-rf---shoygu-1124712333.html
https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
ВКС России уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток" под Днепропетровском - МО
15:37 04.10.2022 (обновлено: 15:39 04.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Под Днепропетровском уничтожен штаб воздушного командования Украины "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области (в районах населенного пункта Двуречная, Петропавловка и Купянск) ракетными ударами по местам дислокации подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено около 100 военнослужащих и иностранных наемников, а также 16 единиц военной техники.
Еще 14 единиц техники и более 120 человек личного состава противника в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирований уничтожены на Краснолиманском направлении у села Торское.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России поражены пять пунктов управления ВСУ под Харьковом, Краматорском (ДНР), Никополем (Днепропетровская область), Зеленым Гаем (Херсонская область) и у поселка п. Березнеговатое (Николаевская область).
Еще в 157-ти районах ликвидированы 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Криворожском и Андреевском направлениях ВСУ также понесли значительные потери. Ударами ВКС РФ по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ уничтожено около 250 националистов, 20 автомобилей, 12 боевых машин пехоты и девять танков у населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка.