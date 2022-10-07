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В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T15:29
2022-10-07T15:29
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также под Запорожьем уничтожены склады боеприпасов."Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", – говорится в сводке.Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 артподразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 162-х районах, шесть пунктов управления ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221007/v-dnr-osvobodili-otradovku-zaytsevo-i-veseluyu-dolinu-1124747505.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ

/ ВКС РФ уничтожили цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ в Хмельницкой области

15:29 07.10.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России, задействованный в специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – говорится в сообщении военного ведомства.
Также под Запорожьем уничтожены склады боеприпасов.
"Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", – говорится в сводке.
Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 артподразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 162-х районах, шесть пунктов управления ВСУ.
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