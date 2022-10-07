https://crimea.ria.ru/20221007/v-khmelnitskoy-oblasti-unichtozheny-tsekha-remonta-raketnogo-vooruzheniya-vsu----1124752437.html

В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ

В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ

ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T15:29

2022-10-07T15:29

2022-10-07T15:29

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВКС РФ уничтожили цеха Шепетовского завода в Хмельницкой области, где ремонтировалось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Также под Запорожьем уничтожены склады боеприпасов."Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье", – говорится в сводке.Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 артподразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 162-х районах, шесть пунктов управления ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-dnr-osvobodili-otradovku-zaytsevo-i-veseluyu-dolinu-1124747505.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф