https://crimea.ria.ru/20220928/vks-rossii-udarili-po-bronetankovomu-zavodu-v-kharkove--mo-1124648796.html

ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове

ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости Крым, 28.09.2022

ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове

Ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Об этом в среду... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T13:37

2022-09-28T13:37

2022-09-28T13:37

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Кроме того, более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники было ликвидировано в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. При этом в Минобороны сообщили, что Украина не прекращает наступательные операции.ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард" >>"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — рассказали в ведомстве.В районе города Николаев массированным огневым ударом были поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники, добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html

https://crimea.ria.ru/20220927/tochka-u-i-snaryady-himars-sbity-nad-kharkovskoy-oblastyu-1124639575.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф