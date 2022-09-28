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ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове - РИА Новости Крым, 28.09.2022
ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
Ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Об этом в среду... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T13:37
2022-09-28T13:37
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Кроме того, более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники было ликвидировано в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. При этом в Минобороны сообщили, что Украина не прекращает наступательные операции.ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард" &gt;&gt;"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — рассказали в ведомстве.В районе города Николаев массированным огневым ударом были поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники, добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220928/peskov-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-khode-spetsoperatsii-1124648270.html
https://crimea.ria.ru/20220927/tochka-u-i-snaryady-himars-sbity-nad-kharkovskoy-oblastyu-1124639575.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове

МО: ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове, уничтожено более 90 танков

13:37 28.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ударом ВКС России поражены производственные цеха бронетанкового завода в Харькове и пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Кроме того, более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники было ликвидировано в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. При этом в Минобороны сообщили, что Украина не прекращает наступательные операции.
ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард" >>
"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", — рассказали в ведомстве.
Упавшей ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:39
"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
В районе города Николаев массированным огневым ударом были поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники, добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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