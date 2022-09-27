https://crimea.ria.ru/20220927/vsk-rossii-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-ukrainskogo-spetsnaza-gepard-1124639150.html

ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"

ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард" - РИА Новости Крым, 27.09.2022

ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"

Российские военнослужащие уничтожили в Запорожье около ста боевиков украинского спецназа "Гепард", а также более 50 иностранных наемников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T13:20

2022-09-27T13:20

2022-09-27T13:20

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в Запорожье около ста боевиков украинского спецназа "Гепард", а также более 50 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием в промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.В результате удара по пункту временной дислокации группировки ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих. В разных регионах поражены шесть пунктов управления и уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф