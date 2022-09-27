https://crimea.ria.ru/20220927/vsk-rossii-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-ukrainskogo-spetsnaza-gepard-1124639150.html
ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"
ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард" - РИА Новости Крым, 27.09.2022
ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"
Российские военнослужащие уничтожили в Запорожье около ста боевиков украинского спецназа "Гепард", а также более 50 иностранных наемников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:20
2022-09-27T13:20
2022-09-27T13:20
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в Запорожье около ста боевиков украинского спецназа "Гепард", а также более 50 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием в промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.В результате удара по пункту временной дислокации группировки ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих. В разных регионах поражены шесть пунктов управления и уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВСК России уничтожили около ста боевиков украинского спецназа "Гепард"
ВКС России уничтожили более 50 наемников и 100 бойцов спецназа "Гепард" в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в Запорожье около ста боевиков украинского спецназа "Гепард", а также более 50 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Кроме того, высокоточным оружием в промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В результате удара по пункту временной дислокации группировки ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих. В разных регионах поражены шесть пунктов управления и уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.