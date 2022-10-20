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Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20221020/bolshoy-buterbrod-po-turetski-kot-mostik-gotovit-poleznyy-fast-fud-1124981726.html
Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
А вы любите готовить? Тогда сегодняшний день - для вас. Потому что 20 октября в более чем 70 странах мира отмечают Международный день повара. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T20:17
2022-10-20T20:17
новости от кота мостика
общество
здоровье
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, кот Мостик. А вы любите готовить? Тогда сегодняшний день - для вас. Потому что 20 октября в более чем 70 странах мира отмечают Международный день повара. В такую дату как же без подарков! Признанный мастером кулинарии нашей редакции, мой коллега Алексей предложил в подарок рецепт блюда, которое может приготовить даже ребенок. Причем рецепт почти экзотический - с турецкого берега Чёрного моря."Балык экмек" с турецкого переводится всего лишь как "рыба в хлебе", то есть бутерброд с рыбой. Но то, что звучит банально, на деле выглядит кулинарным шедевром. Алексей утверждает, что блюдо вкуснее всего готовить теплым осенним днем на мангале, но если день ненастный, то мангал можно заменить обычной домашней сковородой."Балык экмек давным–давно придумали турецкие рыбаки. Когда улов был богатым, его излишки шли на перекус труженикам моря. Обжаренной на огне рыбой рыболовы начиняли хлеб и продавали это блюдо прямо на улицах за символическую цену", - рассказывает наш редакционный шеф-повар.До сих пор балык экмек - популярное блюдо фаст-фуда на улочках древнего Стамбула, тем более продукты нужны самые простые:- белый пшеничный хлеб, лучше всего подойдет чиабатта или багет;- две тушки размороженной скумбрии;- два помидора;- большая красная луковица;- лимон, листья салата, любая зелень по вкусу, оливковое масло, приправы для рыбы, соль и перец.Из предметов для приготовления нам потребуется мангальная решетка. Ну или сковорода, если готовим дома. Рыбу нужно разделать так, чтобы у нас осталось только филе на коже, все кости нужно вынуть. Затем филированные тушки скумбрии маринуем в соли, специях, лимонном соке и небольшом количестве оливкового масла и даем настояться минут 10. Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил&gt;&gt;На огне при помощи решетки жарим рыбу до золотистой корочки 15-20 минут с двух сторон, если готовим дома на сковороде - то жарим не более трех минут с каждой стороны на оливковом масле. Пока рыба готовится на мангале, делаем заправку: нарезаем полукольцами красный лук, если у вас есть, то очень вкусно ялтинский! Лучок солим и немножечко посыпаем сахаром. Смешиваем его с мелко нарезанной зеленью и заправляем все это яблочным уксусом - пара столовых ложек.Багет или чиабатту разрезаем пополам и смазываем оливковым маслом. Поджариваем хлеб на огне или на сухой сковороде.Помидоры тоже нарезаем кольцами.А теперь начинаем собирать бутербродище: с одной стороны на хлеб лягут рыба с луком и зеленью, с другой — листья салата и помидоры. Взбрызгиваем все лимоном, посыпаем специями, соединяем обе половинки. Закрываем глаза, кусаем бутерброд ко рту... и в этот момент в ушах у нас раздается шум моря и крики чаек. Вот такой поразительный эффект! Не верите? А вы проверьте! Алексей дал нам дополнительные советы по приготовлению балык экмек. Как любой хороший повар, он знает множество вариаций одного и того же блюда. Итак:- Скумбрию можно заменить другой рыбой: подойдут тунец, лосось, кижуч, дорадо.- Чтобы сделать бутерброд вкуснее, рыбу можно замариновать на 15-20 минут в смеси оливкового масла, соевого соуса, лимонного сока и горчицы.- Перед жаркой решетку лучше смазать маслом, чтобы рыба сильно не прилипала к ней.- Того, кто особо тщательно следит за объемом талии, в качестве хлеба в таком бутерброде устроит обычный армянский лаваш.- Балык-экмек с лавашом будет вкуснее и сочнее, если его перед сворачиванием смазать соусом. Хорошо подойдет, например, домашний тартар (майонез, мелко нарезанные или тертые соленые огурцы, измельченный укроп, пропущенный через пресс чеснок, черный перец).
https://crimea.ria.ru/20211219/myaso-dlya-prezidentov-kot-mostik-gotovit-koronnoe-blyudo-novogodnego-stola-1121783571.html
https://crimea.ria.ru/20220211/vkus-azerbaydzhana-kot-mosta-gotovit-plov-dlya-samykh-dorogikh-gostey-1122248215.html
https://crimea.ria.ru/20210211/Kak-ne-plakat-pri-narezke-luka--sovety-povarov-1119244023.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, здоровье, крым, совет эксперта
Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд

Рецепт рыбаков Стамбула для теплой осени от кота Мостика и его коллеги

20:17 20.10.2022
 
© Дмитрий МакеевЕсть ли котики, которым не нравится рыба?
Есть ли котики, которым не нравится рыба?
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым, кот Мостик. А вы любите готовить? Тогда сегодняшний день - для вас. Потому что 20 октября в более чем 70 странах мира отмечают Международный день повара.
В такую дату как же без подарков! Признанный мастером кулинарии нашей редакции, мой коллега Алексей предложил в подарок рецепт блюда, которое может приготовить даже ребенок. Причем рецепт почти экзотический - с турецкого берега Чёрного моря.
© Дмитрий Макеев

Друг и коллега Алексей Гончаров у нас в редакции - дока кулинарных дел!

Друг и коллега Алексей Гончаров у нас в редакции - доку кулинарных дел!
1 из 4

Друг и коллега Алексей Гончаров у нас в редакции - дока кулинарных дел!

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевЮжная кухня любит специи
Южная кухня любит специи
2 из 4
Южная кухня любит специи
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевКот Мостик готовит блюдо турецкой кухни
Кот Мостик готовит блюдо турецкой кухни
3 из 4
Кот Мостик готовит блюдо турецкой кухни
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевКакой большой бутерброд без большой миски салата!
Какой большой бутерброд без большой миски салата!
4 из 4
Какой большой бутерброд без большой миски салата!
© Дмитрий Макеев
1 из 4

Друг и коллега Алексей Гончаров у нас в редакции - дока кулинарных дел!

© Дмитрий Макеев
2 из 4
Южная кухня любит специи
© Дмитрий Макеев
3 из 4
Кот Мостик готовит блюдо турецкой кухни
© Дмитрий Макеев
4 из 4
Какой большой бутерброд без большой миски салата!
© Дмитрий Макеев
Кот Мостик и Алексей Гончаров
19 декабря 2021, 18:21Новости от кота Мостика
Мясо для президентов: кот Мостик готовит коронное блюдо новогоднего стола
"Балык экмек" с турецкого переводится всего лишь как "рыба в хлебе", то есть бутерброд с рыбой. Но то, что звучит банально, на деле выглядит кулинарным шедевром. Алексей утверждает, что блюдо вкуснее всего готовить теплым осенним днем на мангале, но если день ненастный, то мангал можно заменить обычной домашней сковородой.
"Балык экмек давным–давно придумали турецкие рыбаки. Когда улов был богатым, его излишки шли на перекус труженикам моря. Обжаренной на огне рыбой рыболовы начиняли хлеб и продавали это блюдо прямо на улицах за символическую цену", - рассказывает наш редакционный шеф-повар.
До сих пор балык экмек - популярное блюдо фаст-фуда на улочках древнего Стамбула, тем более продукты нужны самые простые:
- белый пшеничный хлеб, лучше всего подойдет чиабатта или багет;
- две тушки размороженной скумбрии;
- два помидора;
- большая красная луковица;
- лимон, листья салата, любая зелень по вкусу, оливковое масло, приправы для рыбы, соль и перец.
Из предметов для приготовления нам потребуется мангальная решетка. Ну или сковорода, если готовим дома.
Рыбу нужно разделать так, чтобы у нас осталось только филе на коже, все кости нужно вынуть. Затем филированные тушки скумбрии маринуем в соли, специях, лимонном соке и небольшом количестве оливкового масла и даем настояться минут 10.
Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил>>
На огне при помощи решетки жарим рыбу до золотистой корочки 15-20 минут с двух сторон, если готовим дома на сковороде - то жарим не более трех минут с каждой стороны на оливковом масле.
Пока рыба готовится на мангале, делаем заправку: нарезаем полукольцами красный лук, если у вас есть, то очень вкусно ялтинский! Лучок солим и немножечко посыпаем сахаром. Смешиваем его с мелко нарезанной зеленью и заправляем все это яблочным уксусом - пара столовых ложек.
Багет или чиабатту разрезаем пополам и смазываем оливковым маслом. Поджариваем хлеб на огне или на сухой сковороде.
Помидоры тоже нарезаем кольцами.
А теперь начинаем собирать бутербродище: с одной стороны на хлеб лягут рыба с луком и зеленью, с другой — листья салата и помидоры. Взбрызгиваем все лимоном, посыпаем специями, соединяем обе половинки.
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Закрываем глаза, кусаем бутерброд ко рту... и в этот момент в ушах у нас раздается шум моря и крики чаек. Вот такой поразительный эффект! Не верите? А вы проверьте!
Алексей дал нам дополнительные советы по приготовлению балык экмек. Как любой хороший повар, он знает множество вариаций одного и того же блюда.
Итак:
- Скумбрию можно заменить другой рыбой: подойдут тунец, лосось, кижуч, дорадо.
- Чтобы сделать бутерброд вкуснее, рыбу можно замариновать на 15-20 минут в смеси оливкового масла, соевого соуса, лимонного сока и горчицы.
- Перед жаркой решетку лучше смазать маслом, чтобы рыба сильно не прилипала к ней.
- Того, кто особо тщательно следит за объемом талии, в качестве хлеба в таком бутерброде устроит обычный армянский лаваш.
- Балык-экмек с лавашом будет вкуснее и сочнее, если его перед сворачиванием смазать соусом. Хорошо подойдет, например, домашний тартар (майонез, мелко нарезанные или тертые соленые огурцы, измельченный укроп, пропущенный через пресс чеснок, черный перец).
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