https://crimea.ria.ru/20220821/ni-ryba-ni-myaso-kak-kot-mostik-obedat-khodil-1124200236.html

Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил

Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил

А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T15:35

2022-08-21T15:35

2022-08-21T15:35

новости от кота мостика

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, кот Мостик. А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем более, если кафе – с рыбным и креветочным меню!Конечно, такого гостя как я там встретили со всем радушием. И даже показали святая-святых – кухню. А все потому, что я захотел узнать рецепты тех яств, что мне принесли. Но, правду сказать, процесс приготовления я лицезрел только с порога: у меня же шерсть!Итак, если хотите есть так же вкусно и полезно, как я, записывайте рецепты. Целых два.Рыбный день: простой и полезный рецепт для местных и отдыхающих >>Первый – с любимыми креветками. Делать эти шашлычки можно безо всякого костра – дома на сковороде.Нам понадобятся различные морепродукты: большие тигровые креветки, кальмары и мидии. Все очищенное.Все эти вкусности вперемешку насаживаем на деревянные шпажки. Щедро сбрызгиваем соевым соусом и лимонным соком. Солим и посыпаем любимыми специями по вкусу.Укладываем шашлычки на разогретую сковороду. Обжариваем две-три минуты на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки, переворачивая и поливая китайским сладким соусом с чили (продается в магазине). Здесь главное правило: готовить быстро, не передерживать, чтобы продукты не высохли.Вкус Азербайджана: кот Моста готовит плов для самых дорогих гостей >>Подаем с листьями салата, дольками помидора и лимона.Очень просто, вкусно и эффектно.А вот вторым блюдом меня шеф-повар очень удивил. В нем сочетается то, что я люблю по-отдельности, но никогда не смешивал в одном котле! Блюдо так и называется: рулеты "Ни рыба, ни мясо".Для приготовления нам понадобятся:- филе морского окуня;- куриное филе;- моцарелла;- очищенные креветки;- соус песто;- кунжут;- соус терияки.Филе курицы и окуня нарезаем длинными ломтиками. Солим и добавляем любимые специи. В кусочки мясо-рыбы заворачиваем бруски моцареллы и закрепляем нашу кулинарные конструкции деревянными шпажками. Ставим рулеты "на попа", сверху на каждый укладываем по тигровой креветке, поливаем соусом песто.Диета от стресса: чем заесть грусть >>На противне отправляем рулеты в разогретую духовку на 20 минут и запекаем при 190 градусах. Здесь тоже важна мера – не нужно передерживать, из блюда "уйдет" весь сок!Когда готово, сбрызгиваем наш шедевр соусом терияки и посыпаем кунжутом. Готово!Мур-ням! Чего и вам желаю!

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, общество, фото