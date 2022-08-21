Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, кот Мостик. А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем более, если кафе – с рыбным и креветочным меню!Конечно, такого гостя как я там встретили со всем радушием. И даже показали святая-святых – кухню. А все потому, что я захотел узнать рецепты тех яств, что мне принесли. Но, правду сказать, процесс приготовления я лицезрел только с порога: у меня же шерсть!Итак, если хотите есть так же вкусно и полезно, как я, записывайте рецепты. Целых два.Рыбный день: простой и полезный рецепт для местных и отдыхающих >>Первый – с любимыми креветками. Делать эти шашлычки можно безо всякого костра – дома на сковороде.Нам понадобятся различные морепродукты: большие тигровые креветки, кальмары и мидии. Все очищенное.Все эти вкусности вперемешку насаживаем на деревянные шпажки. Щедро сбрызгиваем соевым соусом и лимонным соком. Солим и посыпаем любимыми специями по вкусу.Укладываем шашлычки на разогретую сковороду. Обжариваем две-три минуты на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки, переворачивая и поливая китайским сладким соусом с чили (продается в магазине). Здесь главное правило: готовить быстро, не передерживать, чтобы продукты не высохли.Вкус Азербайджана: кот Моста готовит плов для самых дорогих гостей >>Подаем с листьями салата, дольками помидора и лимона.Очень просто, вкусно и эффектно.А вот вторым блюдом меня шеф-повар очень удивил. В нем сочетается то, что я люблю по-отдельности, но никогда не смешивал в одном котле! Блюдо так и называется: рулеты "Ни рыба, ни мясо".Для приготовления нам понадобятся:- филе морского окуня;- куриное филе;- моцарелла;- очищенные креветки;- соус песто;- кунжут;- соус терияки.Филе курицы и окуня нарезаем длинными ломтиками. Солим и добавляем любимые специи. В кусочки мясо-рыбы заворачиваем бруски моцареллы и закрепляем нашу кулинарные конструкции деревянными шпажками. Ставим рулеты "на попа", сверху на каждый укладываем по тигровой креветке, поливаем соусом песто.Диета от стресса: чем заесть грусть >>На противне отправляем рулеты в разогретую духовку на 20 минут и запекаем при 190 градусах. Здесь тоже важна мера – не нужно передерживать, из блюда "уйдет" весь сок!Когда готово, сбрызгиваем наш шедевр соусом терияки и посыпаем кунжутом. Готово!Мур-ням! Чего и вам желаю!
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, кот Мостик. А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем более, если кафе – с рыбным и креветочным меню!
Конечно, такого гостя как я там встретили со всем радушием. И даже показали святая-святых – кухню. А все потому, что я захотел узнать рецепты тех яств, что мне принесли. Но, правду сказать, процесс приготовления я лицезрел только с порога: у меня же шерсть!
Итак, если хотите есть так же вкусно и полезно, как я, записывайте рецепты. Целых два.
Первый – с любимыми креветками. Делать эти шашлычки можно безо всякого костра – дома на сковороде.
Нам понадобятся различные морепродукты: большие тигровые креветки, кальмары и мидии. Все очищенное.
Все эти вкусности вперемешку насаживаем на деревянные шпажки. Щедро сбрызгиваем соевым соусом и лимонным соком. Солим и посыпаем любимыми специями по вкусу.
Укладываем шашлычки на разогретую сковороду. Обжариваем две-три минуты на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки, переворачивая и поливая китайским сладким соусом с чили (продается в магазине). Здесь главное правило: готовить быстро, не передерживать, чтобы продукты не высохли.
А вот вторым блюдом меня шеф-повар очень удивил. В нем сочетается то, что я люблю по-отдельности, но никогда не смешивал в одном котле! Блюдо так и называется: рулеты "Ни рыба, ни мясо".
Для приготовления нам понадобятся:
- филе морского окуня;
- куриное филе;
- моцарелла;
- очищенные креветки;
- соус песто;
- кунжут;
- соус терияки.
Филе курицы и окуня нарезаем длинными ломтиками. Солим и добавляем любимые специи. В кусочки мясо-рыбы заворачиваем бруски моцареллы и закрепляем нашу кулинарные конструкции деревянными шпажками. Ставим рулеты "на попа", сверху на каждый укладываем по тигровой креветке, поливаем соусом песто.
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