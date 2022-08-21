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Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20220821/ni-ryba-ni-myaso-kak-kot-mostik-obedat-khodil-1124200236.html
Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил
Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил
А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T15:35
2022-08-21T15:35
новости от кота мостика
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, кот Мостик. А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем более, если кафе – с рыбным и креветочным меню!Конечно, такого гостя как я там встретили со всем радушием. И даже показали святая-святых – кухню. А все потому, что я захотел узнать рецепты тех яств, что мне принесли. Но, правду сказать, процесс приготовления я лицезрел только с порога: у меня же шерсть!Итак, если хотите есть так же вкусно и полезно, как я, записывайте рецепты. Целых два.Рыбный день: простой и полезный рецепт для местных и отдыхающих &gt;&gt;Первый – с любимыми креветками. Делать эти шашлычки можно безо всякого костра – дома на сковороде.Нам понадобятся различные морепродукты: большие тигровые креветки, кальмары и мидии. Все очищенное.Все эти вкусности вперемешку насаживаем на деревянные шпажки. Щедро сбрызгиваем соевым соусом и лимонным соком. Солим и посыпаем любимыми специями по вкусу.Укладываем шашлычки на разогретую сковороду. Обжариваем две-три минуты на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки, переворачивая и поливая китайским сладким соусом с чили (продается в магазине). Здесь главное правило: готовить быстро, не передерживать, чтобы продукты не высохли.Вкус Азербайджана: кот Моста готовит плов для самых дорогих гостей &gt;&gt;Подаем с листьями салата, дольками помидора и лимона.Очень просто, вкусно и эффектно.А вот вторым блюдом меня шеф-повар очень удивил. В нем сочетается то, что я люблю по-отдельности, но никогда не смешивал в одном котле! Блюдо так и называется: рулеты "Ни рыба, ни мясо".Для приготовления нам понадобятся:- филе морского окуня;- куриное филе;- моцарелла;- очищенные креветки;- соус песто;- кунжут;- соус терияки.Филе курицы и окуня нарезаем длинными ломтиками. Солим и добавляем любимые специи. В кусочки мясо-рыбы заворачиваем бруски моцареллы и закрепляем нашу кулинарные конструкции деревянными шпажками. Ставим рулеты "на попа", сверху на каждый укладываем по тигровой креветке, поливаем соусом песто.Диета от стресса: чем заесть грусть &gt;&gt;На противне отправляем рулеты в разогретую духовку на 20 минут и запекаем при 190 градусах. Здесь тоже важна мера – не нужно передерживать, из блюда "уйдет" весь сок!Когда готово, сбрызгиваем наш шедевр соусом терияки и посыпаем кунжутом. Готово!Мур-ням! Чего и вам желаю!
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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симферополь, общество, фото
Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил

Новые рецепты простых и эффектных рыбных блюд от кота Мостика

15:35 21.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, кот Мостик. А что вы едите в обеденный перерыв? Меня когда коллеги подкормят, когда беру с собой бутерброд, а после зарплаты сам бог велел пообедать в кафе неподалеку, тем более, если кафе – с рыбным и креветочным меню!
Конечно, такого гостя как я там встретили со всем радушием. И даже показали святая-святых – кухню. А все потому, что я захотел узнать рецепты тех яств, что мне принесли. Но, правду сказать, процесс приготовления я лицезрел только с порога: у меня же шерсть!
Итак, если хотите есть так же вкусно и полезно, как я, записывайте рецепты. Целых два.
Рыбный день: простой и полезный рецепт для местных и отдыхающих >>
Первый – с любимыми креветками. Делать эти шашлычки можно безо всякого костра – дома на сковороде.
Нам понадобятся различные морепродукты: большие тигровые креветки, кальмары и мидии. Все очищенное.
Все эти вкусности вперемешку насаживаем на деревянные шпажки. Щедро сбрызгиваем соевым соусом и лимонным соком. Солим и посыпаем любимыми специями по вкусу.
Укладываем шашлычки на разогретую сковороду. Обжариваем две-три минуты на смеси растительного и сливочного масла до золотистой корочки, переворачивая и поливая китайским сладким соусом с чили (продается в магазине). Здесь главное правило: готовить быстро, не передерживать, чтобы продукты не высохли.
Вкус Азербайджана: кот Моста готовит плов для самых дорогих гостей >>
Подаем с листьями салата, дольками помидора и лимона.
Очень просто, вкусно и эффектно.
© Дмитрий Макеев

Тут в кафе всё в морском стиле.

Кот Мостик
1 из 3

Тут в кафе всё в морском стиле.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Креветки - моя чистая и искренняя любовь!

Кот Мостик
2 из 3

Креветки - моя чистая и искренняя любовь!

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Наелся так, что спасательный круг теперь точно с меня не свалится.

Кот Мостик
3 из 3

Наелся так, что спасательный круг теперь точно с меня не свалится.

© Дмитрий Макеев
А вот вторым блюдом меня шеф-повар очень удивил. В нем сочетается то, что я люблю по-отдельности, но никогда не смешивал в одном котле! Блюдо так и называется: рулеты "Ни рыба, ни мясо".
Для приготовления нам понадобятся:
- филе морского окуня;
- куриное филе;
- моцарелла;
- очищенные креветки;
- соус песто;
- кунжут;
- соус терияки.
Филе курицы и окуня нарезаем длинными ломтиками. Солим и добавляем любимые специи. В кусочки мясо-рыбы заворачиваем бруски моцареллы и закрепляем нашу кулинарные конструкции деревянными шпажками. Ставим рулеты "на попа", сверху на каждый укладываем по тигровой креветке, поливаем соусом песто.
Диета от стресса: чем заесть грусть >>
На противне отправляем рулеты в разогретую духовку на 20 минут и запекаем при 190 градусах. Здесь тоже важна мера – не нужно передерживать, из блюда "уйдет" весь сок!
Когда готово, сбрызгиваем наш шедевр соусом терияки и посыпаем кунжутом. Готово!
Мур-ням! Чего и вам желаю!
Новости от кота МостикаСимферопольОбщество
 
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