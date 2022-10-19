https://crimea.ria.ru/20221019/razvozhaev-soobschil-o-dopolnitelnykh-merakh-bezopasnosti-v-sevastopole-1124987713.html

Развожаев сообщил о дополнительных мерах безопасности в Севастополе

Развожаев сообщил о дополнительных мерах безопасности в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Развожаев сообщил о дополнительных мерах безопасности в Севастополе

В Севастополе усилят антитеррористическую защищенность всех объектов социальной сферы и критической инфраструктуры, других дополнительных мер для обеспечения... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T20:02

2022-10-19T20:02

2022-10-19T20:08

михаил развожаев

севастополь

военное положение в новых регионах россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе усилят антитеррористическую защищенность всех объектов социальной сферы и критической инфраструктуры, других дополнительных мер для обеспечения безопасности на данный момент не требуется. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев по итогу заседания оперативного штаба, который он провел с представителями всех силовых ведомств региона в рамках полномочий, данных указом президента РФ от 19 октября.Он также сообщил о готовности города принять беженцев, несмотря на введение в регионе среднего уровня реагирования.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о введении в восьми регионах России, в том числе в Севастополе и Крыму, "среднего уровня реагирования". Документом главы субъектов наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в регионах, для координации действий всех ведомств им поручено создать оперативные штабы.Согласно указу, губернаторы получили право усиливать охрану и контроль военных, важных государственных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и объектов повышенной опасности, вводить особый режим на объектах энергетики, транспорта, коммуникаций и связи.А также организовывать временное отселение жителей в безопасные районы с обеспечением им стационарного или временного жилья; вводить особый режим въезда и выезда из региона и ограничивать при необходимости в границах его территории свободу передвижения, в том числе транспортных средств.По словам Развожаева, дополнительное усиление антитеррористической защищенности будет обеспечено на всех объектах социальной сферы. "Это прежде всего школы, больницы и другие учреждения", – уточнил губернатор.Также дополнительное усиление безопасности будет обеспечено на объектах критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и прочих важных объектах.Поскольку власти и ведомства Севастополя довольно давно работают в режиме желтого уровня террористической опасности, никаких особых дополнительных мер для обеспечения безопасности в Севастополе вводить не требуется, отметил глава города.По его словам, на въезде в город сейчас работают стационарные круглосуточные посты, на которых силами ГИБДД и Росгвардии проводится контроль въезжающего транспорта, особенно грузового и выборочно частных автомобилей.Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях – среднего уровня реагирования.Согласно указу, главы субъектов получили дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Также 19 октября указом президента с 20 октября введено военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В тот же день Совет Федерации единогласно утвердил документ.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, военное положение в новых регионах россии