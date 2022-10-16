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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T09:43
2022-10-16T09:43
ситуация на керченской переправе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи."По нашим данным, переправа работает", - цитирует ЕДДС РИА Новости.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи &gt;&gt;Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер. 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур &gt;&gt;12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221015/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-ne-rabotaet-iz-za-vetra-1124908369.html
https://crimea.ria.ru/20221015/v-mintranse-rasskazali-o-trafike-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1124902657.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
ситуация на керченской переправе, крым
Керченская паромная переправа возобновила работу

Паромы через Керченский пролив возобновили работу после остановки из-за сильного ветра

09:43 16.10.2022
 
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.
"По нашим данным, переправа работает", - цитирует ЕДДС РИА Новости.
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>
Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 18:28
Керченская паромная переправа не работает из-за ветра
15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур >>
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 13:26
В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
 
Ситуация на Керченской переправеКрым
 
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