Керченская паромная переправа возобновила работу
Паромы через Керченский пролив возобновили работу после остановки из-за сильного ветра
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.
"По нашим данным, переправа работает", - цитирует ЕДДС РИА Новости.
Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер.
15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.