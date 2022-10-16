https://crimea.ria.ru/20221016/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124910672.html

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T09:43

2022-10-16T09:43

2022-10-16T09:43

ситуация на керченской переправе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи."По нашим данным, переправа работает", - цитирует ЕДДС РИА Новости.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер. 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур >>12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221015/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-ne-rabotaet-iz-za-vetra-1124908369.html

https://crimea.ria.ru/20221015/v-mintranse-rasskazali-o-trafike-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1124902657.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, крым