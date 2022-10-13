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Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк
Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк
Еще один пригородный поезд "Ласточка" начал курсировать из полуострова на материк через Крымский мост – первый состав проследовал из Керчи в Анапу. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T10:58
2022-10-13T10:58
транспорт
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Еще один пригородный поезд "Ласточка" начал курсировать из полуострова на материк через Крымский мост – первый состав проследовал из Керчи в Анапу. Об этом заявили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК), сообщают РИА Новости.Отмечается, что в обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8.48 и прибудет в Керчь в 11.05. Ежедневно в каждую сторону от Керченского пролива будет совершаться по три рейса, уточнили в компании.Один рейс включает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до 1 тыс. человек.Пригородные поезда данного типа назначены вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. На не электрифицированном участке железной дороги на Крымском мосту поезд движется на тепловозной тяге.10 октября в ведомстве сообщили, что произведенные на Крымском мосту работы позволили запустить движение по нему пригородных поездов, и первые два состава уже проследовали во встречных направлениях.Теракт на Крымском мосту произошел в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.Морская паромная переправа в Керченском проливе начала работать в первые сутки, 9 октября, после ЧП. Власти заявили, что перевозки будут осуществляться круглосуточно. В тот же день вечером было запущено автомобильное реверсивное движение по мосту по одной полосе. На следующий день автомобили прошли по двум полосам в обоих направлениях. Автобусы и грузовики переправлялись паромами. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу.По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов &gt;&gt;Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя 9 октября после 17 часов.По словам зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллина, предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста.Накануне 12 октября глава РК Сергей Аксенов анонсировал увеличение числа паромов на Керченской переправе с 4 до 6.
https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html
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транспорт, крым, крымский мост
Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк

Первый пригородный поезд "Ласточка" Керчь – Анапа проехал по Крымскому мосту

10:58 13.10.2022
 
© Фото: пресс-служба ЮППКЭлектропоезд в Крыму
Электропоезд в Крыму
© Фото: пресс-служба ЮППК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Еще один пригородный поезд "Ласточка" начал курсировать из полуострова на материк через Крымский мост – первый состав проследовал из Керчи в Анапу. Об этом заявили в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК), сообщают РИА Новости.
"Первый поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции "Керчь – Южная" в 6.33 и в 9.06 прибыл в Анапу. На первом поезде проехали около 100 пассажиров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8.48 и прибудет в Керчь в 11.05. Ежедневно в каждую сторону от Керченского пролива будет совершаться по три рейса, уточнили в компании.
Один рейс включает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до 1 тыс. человек.
Пригородные поезда данного типа назначены вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. На не электрифицированном участке железной дороги на Крымском мосту поезд движется на тепловозной тяге.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 14:35
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
10 октября в ведомстве сообщили, что произведенные на Крымском мосту работы позволили запустить движение по нему пригородных поездов, и первые два состава уже проследовали во встречных направлениях.
Теракт на Крымском мосту произошел в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
Морская паромная переправа в Керченском проливе начала работать в первые сутки, 9 октября, после ЧП. Власти заявили, что перевозки будут осуществляться круглосуточно. В тот же день вечером было запущено автомобильное реверсивное движение по мосту по одной полосе. На следующий день автомобили прошли по двум полосам в обоих направлениях. Автобусы и грузовики переправлялись паромами. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу.
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов >>
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя 9 октября после 17 часов.
По словам зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллина, предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста.
Накануне 12 октября глава РК Сергей Аксенов анонсировал увеличение числа паромов на Керченской переправе с 4 до 6.
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Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам
 
ТранспортКрымКрымский мост
 
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