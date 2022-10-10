Власти Украины сообщают о новых взрывах
Депутат ВР сообщил о новых взрывах в Кривом Роге, Кременчуге и Черкасской области
19:12 10.10.2022 (обновлено: 19:13 10.10.2022)
© AP Photo Roman HrytsynaПоследствия взрывов в Киеве
© AP Photo Roman Hrytsyna
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге.
"Кривой Рог взрывы. Взрывы в Кременчуге. Черкащина – взрывы", – говорится в его сообщениях в Telegram-канале с промежутками в несколько минут.
Ранее 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.
В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация