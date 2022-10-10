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Власти Украины сообщают о новых взрывах - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Власти Украины сообщают о новых взрывах
Власти Украины сообщают о новых взрывах - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Власти Украины сообщают о новых взрывах
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T19:12
2022-10-10T19:13
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге."Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине &gt;&gt;Ранее 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html
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РИА Новости Крым
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96
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украина, новости
Власти Украины сообщают о новых взрывах

Депутат ВР сообщил о новых взрывах в Кривом Роге, Кременчуге и Черкасской области

19:12 10.10.2022 (обновлено: 19:13 10.10.2022)
 
© AP Photo Roman HrytsynaПоследствия взрывов в Киеве
Последствия взрывов в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo Roman Hrytsyna
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге.
"Кривой Рог взрывы. Взрывы в Кременчуге. Черкащина – взрывы", – говорится в его сообщениях в Telegram-канале с промежутками в несколько минут.
"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине >>
Ранее 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
13:49
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин
13:07
Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация
 
УкраинаНовости
 
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