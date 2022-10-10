https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-ukrainy-soobschayut-o-novykh-vzryvakh-1124811382.html

Власти Украины сообщают о новых взрывах

Власти Украины сообщают о новых взрывах - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Власти Украины сообщают о новых взрывах

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге. РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T19:12

2022-10-10T19:12

2022-10-10T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Черкасской области, Кривом Роге и Кременчуге."Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине >>Ранее 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в разных регионах.В понедельник как минимум в семи городах Украины прогремели взрывы – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины, в том числе в Киеве.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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