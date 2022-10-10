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"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине
Россию не интересует мнение Еврокомиссии по поводу ответных ударов Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины, заявил зампредседателя комитета... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T15:35
2022-10-10T15:37
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россию не интересует мнение Еврокомиссии по поводу ответных ударов Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые киевским режимом на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.В частности, заказчиками и исполнителями взрыва на Крымском мосту 8 октября являются спецслужбы Украины, заявил российский лидер. В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что не доверяют официальной информации Москвы по поводу теракта на Крымском мосту.Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО &gt;&gt;"Еврокомиссия – абсолютно лживая и циничная европейская структура. Они спокойно реагировали, вернее, не реагировали на теракт на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Даши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов. Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.Сенатор также призвал Запад перестать угрожать России и напомнил, что Владимир Путин уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут "еще более жесткими и сокрушительными".ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html
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российская федерация (россия, рф), украина, европейский союз, в мире
"Теперь мы тоже вас не слышим": сенатор о реакции ЕС на удары по Украине

Сенатор Джабаров раскритиковал реакцию Еврокомиссии на удары по инфраструктуре Украины

15:35 10.10.2022 (обновлено: 15:37 10.10.2022)
 
© AP Photo Adam SchreckПоследствия ударов в Киеве
Последствия ударов в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo Adam Schreck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россию не интересует мнение Еврокомиссии по поводу ответных ударов Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые киевским режимом на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.
Президент РФ Владимир Путин
13:07
Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
В частности, заказчиками и исполнителями взрыва на Крымском мосту 8 октября являются спецслужбы Украины, заявил российский лидер. В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что не доверяют официальной информации Москвы по поводу теракта на Крымском мосту.
Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО >>
"Еврокомиссия – абсолютно лживая и циничная европейская структура. Они спокойно реагировали, вернее, не реагировали на теракт на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Даши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов. Так вот, нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Теперь мы тоже вас не слышим и не видим", – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:41
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
Сенатор также призвал Запад перестать угрожать России и напомнил, что Владимир Путин уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут "еще более жесткими и сокрушительными".
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:25
Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователи и сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых. Он отметил, что к случившемуся причастны и украинские спецслужбы, и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
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