https://crimea.ria.ru/20221010/begi-zelenskiy-begi-kadyrov-otsenil-novye-podkhody-k-provedeniyu-svo-1124800476.html

Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО

Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что теперь полностью доволен ходом специальной военной операции на Украине и рекомендовал украинскому президенту Владимиру... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T12:21

2022-10-10T12:21

2022-10-10T12:21

рамзан кадыров

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412885_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f82f7d4bc3b3ec9400f654be52575f4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что теперь полностью доволен ходом специальной военной операции на Украине и рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому бежать из страны в сторону Запада. Такой пост глава Чеченской республики разместил в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее 10 октября СМИ сообщили об обстреле регионов Украины, в том числе Львова и Киева. В семи областях страны прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*, нарушено движение транспорта, энерго- и водоснабжение ряда городов."Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - написал Кадыров.Он напомнил, что в течение 8 лет киевский режим бомбил мирных людей и гражданскую инфраструктуру Донбасса, а также вел обстрелы Запорожской атомной станции и других объектов:"ВСУ обстреливала ЗАЭС, взрывали мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - написал Кадыров.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, владимир зеленский (президент украины), политика, украина