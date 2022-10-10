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Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО
Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что теперь полностью доволен ходом специальной военной операции на Украине и рекомендовал украинскому президенту Владимиру... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T12:21
2022-10-10T12:21
рамзан кадыров
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что теперь полностью доволен ходом специальной военной операции на Украине и рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому бежать из страны в сторону Запада. Такой пост глава Чеченской республики разместил в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее 10 октября СМИ сообщили об обстреле регионов Украины, в том числе Львова и Киева. В семи областях страны прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*, нарушено движение транспорта, энерго- и водоснабжение ряда городов."Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - написал Кадыров.Он напомнил, что в течение 8 лет киевский режим бомбил мирных людей и гражданскую инфраструктуру Донбасса, а также вел обстрелы Запорожской атомной станции и других объектов:"ВСУ обстреливала ЗАЭС, взрывали мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - написал Кадыров.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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рамзан кадыров, владимир зеленский (президент украины), политика, украина
Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО

После ударов по Украине Кадыров заявил, что теперь полностью доволен ходом СВО

12:21 10.10.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что теперь полностью доволен ходом специальной военной операции на Украине и рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому бежать из страны в сторону Запада. Такой пост глава Чеченской республики разместил в своем Telegram-канале в понедельник.
Ранее 10 октября СМИ сообщили об обстреле регионов Украины, в том числе Львова и Киева. В семи областях страны прогремели взрывы. Ракеты упали в Киеве в районе офиса президента Владимира Зеленского, у базы и штаба полка "Азов"*, нарушено движение транспорта, энерго- и водоснабжение ряда городов.
"Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", - написал Кадыров.
Он напомнил, что в течение 8 лет киевский режим бомбил мирных людей и гражданскую инфраструктуру Донбасса, а также вел обстрелы Запорожской атомной станции и других объектов:
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"ВСУ обстреливала ЗАЭС, взрывали мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада", - написал Кадыров.
* запрещенная в России террористическая организация
Рамзан КадыровВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаУкраина
 
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