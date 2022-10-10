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Третий паром начал работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Третий паром начал работу на Керченской переправе
Третий паром начал работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Третий паром начал работу на Керченской переправе
На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T20:36
2022-10-10T20:37
крым
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что с утра вторника на переправе увеличат число паромов до четырех. По его словам, на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся на различных стоянках по Крыму.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. В настоящее время на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/chislo-paromov-na-kerchenskoy-pereprave-k-utru-uvelichat-do-chetyrekh-1124811563.html
https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-rasskazal-ob-alternativnom-marshrute-v-krym-1124806615.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на керченской переправе
Третий паром начал работу на Керченской переправе

Власти: на Керченской переправе запущен третий паром, четвертый готовится к работе

20:36 10.10.2022 (обновлено: 20:37 10.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что с утра вторника на переправе увеличат число паромов до четырех. По его словам, на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся на различных стоянках по Крыму.
Грузовые авто на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
19:22
Число паромов на Керченской переправе к утру увеличат до четырех
"Третий паром – "Мария" – уже на линии, четвертый – "Ейск" – проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку", – сказал Лукашенко РИА Новости.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. В настоящее время на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".
Грузовики в очереди на Керченскую паромную переправу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:32
Около 700 грузовиков ожидают очереди на переправу через Керченский пролив
Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:17
Хуснуллин рассказал об альтернативном маршруте в Крым
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
КрымСитуация на Керченской переправе
 
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