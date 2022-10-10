https://crimea.ria.ru/20221010/tretiy-parom-nachal-rabotu-na-kerchenskoy-pereprave-1124813145.html

Третий паром начал работу на Керченской переправе

Третий паром начал работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Третий паром начал работу на Керченской переправе

На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T20:36

2022-10-10T20:36

2022-10-10T20:37

крым

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что с утра вторника на переправе увеличат число паромов до четырех. По его словам, на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся на различных стоянках по Крыму.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. В настоящее время на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/chislo-paromov-na-kerchenskoy-pereprave-k-utru-uvelichat-do-chetyrekh-1124811563.html

https://crimea.ria.ru/20221010/okolo-700-gruzovikov-ozhidayut-ocheredi-na-perepravu-cherez-kerchenskiy-proliv-1124804174.html

https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-rasskazal-ob-alternativnom-marshrute-v-krym-1124806615.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на керченской переправе