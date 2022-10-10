Третий паром начал работу на Керченской переправе
Власти: на Керченской переправе запущен третий паром, четвертый готовится к работе
20:36 10.10.2022 (обновлено: 20:37 10.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе запустили третий паром – "Мария", четвертый – "Ейск" – готовится под загрузку. Об этом сообщил врио министра транспорта Николай Лукашенко республики.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что с утра вторника на переправе увеличат число паромов до четырех. По его словам, на стоянке в Керчи скопилось порядка 500 фур, еще около 300 находятся на различных стоянках по Крыму.
"Третий паром – "Мария" – уже на линии, четвертый – "Ейск" – проходит сейчас ходовые испытания, скоро встанет под загрузку", – сказал Лукашенко РИА Новости.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов. В настоящее время на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".
Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме. Морская переправа работает бесплатно.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.