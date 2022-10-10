Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив
Минтранс: более 160 большегрузов перевезли паромы через Керченский пролив за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Паромное обеспечение на Керченской паромной переправе усиливается. По данным Минтранса РФ, за последние сутки Керченский пролив на паромах пересекли 160 большегрузных автомобилей.
Пока на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда, уточняют в ведомстве.
"За неполные первые сутки работы переправы из Крыма перевезено 712 человек, в Крым – 778 человек. За это время паромы также перевезли в морской порт "Кавказ" (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт "Керчь" – 77 тяжелых грузовиков", – говорится в сообщении.
Уточняется, что морская переправа работает круглосуточно. Также планируется увеличить масштабы перевозок: 10 октября на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, к концу недели к работе на переправе привлекут еще одно судно. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.
Ранее в Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.