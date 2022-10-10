https://crimea.ria.ru/20221010/paromy-za-sutki-perevezli-160-bolshegruzov-cherez-kerchenskiy-proliv-1124802458.html

Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив

Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив

Паромное обеспечение на Керченской паромной переправе усиливается. По данным Минтранса РФ, за последние сутки Керченский пролив на паромах пересекли 160... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T13:26

2022-10-10T13:26

2022-10-10T13:26

крым

чп на крымском мосту

ситуация на керченской переправе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_0:316:3069:2042_1920x0_80_0_0_0ca8c74f7d4e7814db693b22ec9f0b32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Паромное обеспечение на Керченской паромной переправе усиливается. По данным Минтранса РФ, за последние сутки Керченский пролив на паромах пересекли 160 большегрузных автомобилей.На Керченской переправе ожидается шторм >>Пока на линии работают два автомобильно-пассажирских парома – "Керченский-2" и "Лаврентий", к работе также подключились пассажирские суда, уточняют в ведомстве.Уточняется, что морская переправа работает круглосуточно. Также планируется увеличить масштабы перевозок: 10 октября на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, к концу недели к работе на переправе привлекут еще одно судно. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.Ранее в Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым >>Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html

https://crimea.ria.ru/20221009/fury-so-skoroportom-perepravyat-v-krym-paromom-vne-ocheredi-1124792366.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп на крымском мосту, ситуация на керченской переправе