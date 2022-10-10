Рейтинг@Mail.ru
На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/na-kerchenskoy-pereprave-ozhidaetsya-shtorm-1124798886.html
На Керченской переправе ожидается шторм
На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 10.10.2022
На Керченской переправе ожидается шторм
В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T10:55
2022-10-10T10:59
чп на крымском мосту
крым
погода в крыму
крымская погода
ситуация на керченской переправе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_21a2dd26149a579655944765e5955aa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.Уточняется, что штормовое предупреждение по Крыму будет действовать до конца вторника 11 октября.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов в день происшествия. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
https://crimea.ria.ru/20221009/krym-nakroet-shtormovoy-veter--preduprezhdenie-mchs-1124791974.html
https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_1823312b3c260a54cd4db849bf245d85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, крым, погода в крыму, крымская погода, ситуация на керченской переправе
На Керченской переправе ожидается шторм

На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение – усиление ветра до 20 м/с

10:55 10.10.2022 (обновлено: 10:59 10.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.
Уточняется, что штормовое предупреждение по Крыму будет действовать до конца вторника 11 октября.

"На 10-11 октября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с. В районе Керченском переправы сила ветра будет достигать 20 м/с", – уточнили синоптики.

Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 13:20
Крым накроет штормовой ветер — предупреждение МЧС
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов в день происшествия. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:28
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
 
ЧП на Крымском мостуКрымПогода в КрымуКрымская погодаСитуация на Керченской переправе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине
11:55Часть Крыма в понедельник без воды
11:47В Бахчисарае эвакуируют школы и детские сады
11:41Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
11:11Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
10:55На Керченской переправе ожидается шторм
10:46Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:45Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией
10:39На Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин
09:49В Керчи проводится эвакуация школ и детских садов
09:42В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ
09:27Киев готовит наступление на Запорожскую область – власти региона
08:58Ограничений для поездок в Крым нет – Ростуризм
08:45Пора ли худеть к Новому году - диетолог
08:31За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
08:22Какие отели стали востребованными в Крыму по итогам сезона
07:55Береги личные данные смолоду: почему не стоит злоупотреблять соцсетями
07:21Консервы, рюкзаки и ножи взорвали рынок электронных продаж в сентябре
07:01"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе
03:26Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнение
Лента новостейМолния