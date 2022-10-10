https://crimea.ria.ru/20221010/na-kerchenskoy-pereprave-ozhidaetsya-shtorm-1124798886.html

На Керченской переправе ожидается шторм

На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 10.10.2022

На Керченской переправе ожидается шторм

В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.Уточняется, что штормовое предупреждение по Крыму будет действовать до конца вторника 11 октября.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов в день происшествия. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

https://crimea.ria.ru/20221009/krym-nakroet-shtormovoy-veter--preduprezhdenie-mchs-1124791974.html

https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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