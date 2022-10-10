На Керченской переправе ожидается шторм
На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение – усиление ветра до 20 м/с
10:55 10.10.2022 (обновлено: 10:59 10.10.2022)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. В регионе на объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.
Уточняется, что штормовое предупреждение по Крыму будет действовать до конца вторника 11 октября.
"На 10-11 октября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с. В районе Керченском переправы сила ветра будет достигать 20 м/с", – уточнили синоптики.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после ЧП на Крымском мосту. Перевозку людей и грузов обеспечат в общей сложности десять судов: два автомобильных парома, три пассажирских судна большой вместимости и пять железнодорожных паромов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов в день происшествия. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. Российский лидер назвал подрыв Крымского моста терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.