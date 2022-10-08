https://crimea.ria.ru/20221008/pobedit-na-info-fronte-politolog-nauchil-filtrovat-informatsiyu-1124773297.html
Победить на инфо-фронте: политолог научил фильтровать информацию
Победить на инфо-фронте: политолог научил фильтровать информацию - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Победить на инфо-фронте: политолог научил фильтровать информацию
Поскольку Крым находится в прифронтовой зоне, местные жители должны проявлять особенную бдительность, а также не поддаваться информационным атакам и вбросам,... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T17:51
2022-10-08T17:51
2022-10-08T17:51
происшествия
крым
украина
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поскольку Крым находится в прифронтовой зоне, местные жители должны проявлять особенную бдительность, а также не поддаваться информационным атакам и вбросам, убежден политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Он советует сохранять спокойствие, поскольку любое противостояние, в том числе информационное, не терпит паники: "Получая любую информацию, не надо паниковать. Есть официальные источники, которые и должны объявить тревогу, если речь идет о ЧС. Официальные органы оповестят о том, что делать, если это потребуется. Остальную информацию нужно очень внимательно изучать, проверять в нескольких источниках", - рекомендует эксперт. Второе правило — не тиражировать радикальную информацию."Писать панические посты в социальный сетях, делать какие-то перепосты, чтобы "хайпануть" — для этого не время, — настаивает Колесниченко. — Задача людей —сохранять спокойствие и быть бдительными. Задача властей — обеспечить минимальные потери и разрушения. У нас нет другого варианта — только побеждать. Идет борьба за сохранение русского мира. Америка никогда не согласится с тем, что они начали терять свое мировое господство. И то, что Украину использовали против нас и всего европейского сообщества в качестве тарана — это тоже надо понимать. Здесь нельзя питать иллюзий — это большое столкновение. Оно растянется во времени, как минимум, до весны", — предполагает политолог. ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа. В 16 часов движение автотранспорта по мосту было открыто.Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня.
https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html
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происшествия, крым, украина, крымский мост
Победить на инфо-фронте: политолог научил фильтровать информацию
Политолог Колисниченко: верить можно только официальным ресурсам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поскольку Крым находится в прифронтовой зоне, местные жители должны проявлять особенную бдительность, а также не поддаваться информационным атакам и вбросам, убежден политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Все удары направляются внутрь страны, в первую очередь — на расшатывание стабильности в обществе. Чтобы разрушить единство населения. Этого нельзя допустить. Нельзя верить информационным расшатываниям. Да, есть проблема, ее нужно решать, но нельзя ее превращать в проблему номер один. Для этого нет причин. По сути, власти республики все действия уже оперативно организовали. В данном случае все выполнено согласно штатному расписанию, и, может быть, больше", - убежден Колесниченко.
Он советует сохранять спокойствие, поскольку любое противостояние, в том числе информационное, не терпит паники: "Получая любую информацию, не надо паниковать. Есть официальные источники, которые и должны объявить тревогу, если речь идет о ЧС. Официальные органы оповестят о том, что делать, если это потребуется. Остальную информацию нужно очень внимательно изучать, проверять в нескольких источниках", - рекомендует эксперт.
Второе правило — не тиражировать радикальную информацию.
"Писать панические посты в социальный сетях, делать какие-то перепосты, чтобы "хайпануть" — для этого не время, — настаивает Колесниченко. — Задача людей —сохранять спокойствие и быть бдительными. Задача властей — обеспечить минимальные потери и разрушения. У нас нет другого варианта — только побеждать. Идет борьба за сохранение русского мира. Америка никогда не согласится с тем, что они начали терять свое мировое господство. И то, что Украину использовали против нас и всего европейского сообщества в качестве тарана — это тоже надо понимать. Здесь нельзя питать иллюзий — это большое столкновение. Оно растянется во времени, как минимум, до весны", — предполагает политолог.
ЧП на Крымском мосту
произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом
, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа
. В 16 часов движение автотранспорта по мосту было открыто
.
Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста
запустят в субботу до конца дня.