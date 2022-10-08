https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-rasskazal-o-srokakh-vosstanovleniya-proleta-krymskogo-mosta-1124786963.html

Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста

Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Хуснуллин рассказал о сроках восстановления пролета Крымского моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части Крымского моста будут названы после инструментального обследования, заявил зампредседателя правительства РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T21:06

2022-10-08T21:06

2022-10-08T21:08

крым

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Сроки восстановления второго пролета автодорожной части Крымского моста будут названы после инструментального обследования, заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин."Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования. Через сутки у нас будет предварительная информация, потом мы ее проверим. Также проведем физическую нагрузку – загоним технику и проверим несущие конструкции, и после этого уже скажем точные сроки восстановления", - сказал вице-премьер журналистам.По его словам, на данный момент произведено только визуальное обследование. Также с 6 утра 9 октября водолазы начнут обследование опор моста.Грузовые машины в ближайшие сутки будут отправляться паромами. Пока пропускаются только легковые авто, после определения состояния несущих способностей начнется пропуск автобусов, добавил Хуснуллин."По железной дороге движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда – и пассажирские, и грузовые – будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого у нас есть. Если необходимо, мы поставим дополнительные поезда для перевозки пассажиров", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221008/khusnullin-postavil-zadacha-k-utru-zapustit-dvizhenie-po-dvum-polosam-mosta-1124783515.html

https://crimea.ria.ru/20221008/pervye-gruzovye-poezda-poshli-po-krymskomu-mostu--khusnullin-1124784752.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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