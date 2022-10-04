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Как изменение линии соприкосновения влияет на границы новых субъектов РФ

Как изменение линии соприкосновения влияет на границы новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как изменение линии соприкосновения влияет на границы новых субъектов РФ

Вхождение новых территорий в состав России в границах, существовавших на момент подписания договоров о принятии, было одобрено Конституционным судом, невзирая... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T15:33

2022-10-04T15:33

2022-10-04T15:33

совет федерации

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вхождение новых территорий в состав России в границах, существовавших на момент подписания договоров о принятии, было одобрено Конституционным судом, невзирая на изменение линии соприкосновения, поскольку КС не "оценивает вопросы фактов", а учитывает обстоятельства. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отвечая на вопрос о том, как объяснить вхождение РФ субъектов, часть территорий которых на сегодня "занята вооруженными силами другой страны"."Конституционный суд вопросы фактов не оценивает, поэтому зря ожидать от него оценку изменения границы соприкосновения Вооруженных Сил Российской Федерации с украинскими формированиями. При этом КС в праве – и он это сделал – учесть политические обстоятельства <...> и положить их в основу собственного решения", – заявил Клишас.Сенатор подчеркнул, что в основе решений КС по каждой территории было учтено, что многолетний кризис на Украине, "переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением", дал России "все основания принять соответствующие решения"."Согласно правовой позиции Конституционного суда, уполномоченные органы государственной власти РФ, <…> соглашаясь на вхождение новых субъектов в РФ, в праве исходить из того, что бездействие либо промедление в определении правовой судьбы этих территорий сохраняет чрезвычайную угрозу для жизни, здоровья и безопасности жителей, а потому не допустимо с точки зрения признаваемых и защищаемых РФ конституционно-правовых ценностей", - указал Клишас.2 октября Конституционный суд России одобрил документы о вхождении четырех новых территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – в состав РФ.4 октября Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о принятии этих территорий в состав России.

https://crimea.ria.ru/20221004/rvavshiesya-k-kakhovskoy-ges-batalony-vsu-razgromleny--vlasti-khersona-1124709188.html

https://crimea.ria.ru/20220929/vzryvchatka-na-dereve-v-melitopole-progremel-vzryv-vozle-shkoly-1124659466.html

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луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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совет федерации, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область