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Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта
Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта
Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидают в конце осени – начале зимы. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Николай... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T17:26
2022-10-03T17:26
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидают в конце осени – начале зимы. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.Ожидаемая волна заболеваемости COVID-19 станет седьмой с момента объявления пандемии. По мнению Малышева, на фоне респираторных инфекций, которые как правило развиваются с наступлением холодов, рост числа больных ковидом будет постепенным.По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в России выявлено 24 158 случаев COVID-19, госпитализированы 1 088 человек, выздоровели более 35 тысяч россиян.В Крыму и Севастополе за сутки выявили 219 случаев коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают рост заболеваемости в течение последний четырех недель, однако в большей степени обеспокоены возможной вспышкой гриппа на полуострове в связи с низкой иммунизацией населения.
https://crimea.ria.ru/20221001/kak-covid-19-izmenil-epidemicheskuyu-situatsiyu--ekspert-1124685974.html
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60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта

Инфекционист Малышев: новая волна ковида ожидается в конце осени – начале зимы

17:26 03.10.2022
 
© РИА Новости КрымГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидают в конце осени – начале зимы. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.
Ожидаемая волна заболеваемости COVID-19 станет седьмой с момента объявления пандемии. По мнению Малышева, на фоне респираторных инфекций, которые как правило развиваются с наступлением холодов, рост числа больных ковидом будет постепенным.
"Коронавирус – это тоже респираторная инфекция, так что, я думаю, следующая волна – это конец осени-начало зимы", – заявил инфекционист.
По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в России выявлено 24 158 случаев COVID-19, госпитализированы 1 088 человек, выздоровели более 35 тысяч россиян.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 219 случаев коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают рост заболеваемости в течение последний четырех недель, однако в большей степени обеспокоены возможной вспышкой гриппа на полуострове в связи с низкой иммунизацией населения.
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