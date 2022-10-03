https://crimea.ria.ru/20221003/kogda-zhdat-novuyu-volnu-covid-19-v-rossii--mnenie-eksperta-1124700046.html

Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта

Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидают в конце осени – начале зимы. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Николай... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T17:26

2022-10-03T17:26

2022-10-03T17:26

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидают в конце осени – начале зимы. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.Ожидаемая волна заболеваемости COVID-19 станет седьмой с момента объявления пандемии. По мнению Малышева, на фоне респираторных инфекций, которые как правило развиваются с наступлением холодов, рост числа больных ковидом будет постепенным.По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в России выявлено 24 158 случаев COVID-19, госпитализированы 1 088 человек, выздоровели более 35 тысяч россиян.В Крыму и Севастополе за сутки выявили 219 случаев коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают рост заболеваемости в течение последний четырех недель, однако в большей степени обеспокоены возможной вспышкой гриппа на полуострове в связи с низкой иммунизацией населения.

https://crimea.ria.ru/20221001/kak-covid-19-izmenil-epidemicheskuyu-situatsiyu--ekspert-1124685974.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии