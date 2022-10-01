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Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России, вероятность большой войны с НАТО, диверсия на... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T13:48
2022-10-01T13:48
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России, вероятность большой войны с НАТО, диверсия на "Северных потоках", трагедия в Ижевске и смерть Бориса Моисеева, а также вопросы частичной мобилизации. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.…праздновали воссоединение30 сентября Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.Российский лидер подчеркнул, что свои новые регионы РФ будет защищать всеми имеющимися у нее средствами и пообещал восстановить все разрушенные города и поселки на территории новых регионов, которыми после подписания договора становятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.Он также призывал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, при этом подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.…пытались разгадать будущееЧастичная мобилизация в РФ и предупреждение внешнего агрессивного мира о возможности использования Россией тактического ядерного оружия, несомненно, замечены и услышаны коллективным Западом, но дальнейшие действия США и стран ЕС в украинском вопросе будут зависеть, прежде всего, от внутриполитических событий в этих странах, позиции которых могут существенно разойтись. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов."Основная политика США и Великобритании пока изменена не будет. Пока не произошли какие-то серьезные события в самой Европе, последующие за победой правых в Италии или после выборов в США, они будут продолжать давить. Со стороны Европы, однозначно, будет появляться все больше призывов о проведении переговоров", - считает Кашканов....подозревали СШАВ понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.За утечками на газопроводах "стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым последует эскалация, - высказался по этому поводу политолог Андрей Никифоров.…соболезновали ИжевскуВ понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Число погибших составило 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.…выясняли, кого не призовутСогласно установленным критериям отбора резервистов частичной мобилизации не подлежат военнослужащие-срочники, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет или старших офицеров – старше 55 лет, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и ряд других категорий.…прибывали в военкоматыТем временем в Крыму план по мобилизации выполнен. 25 сентября в регионе завершились мобилизационные мероприятия, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил благодарность участникам специальной военной операции и тем крымчанам, которые пришли в военкоматы, чтобы мобилизоваться в Вооруженные Силы Российской Федерации.…прощались с Борисом Моисеевым29 сентября в возрасте 69 лет скончался советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России Борис Моисеев.
https://crimea.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-v-rossii-i-referendum-glavnye-sobytiya-sentyabrya-2022-v-foto-1124663021.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, общество
Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

13:48 01.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России, вероятность большой войны с НАТО, диверсия на "Северных потоках", трагедия в Ижевске и смерть Бориса Моисеева, а также вопросы частичной мобилизации. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:39Фотоленты
Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
…праздновали воссоединение
30 сентября Президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.
Российский лидер подчеркнул, что свои новые регионы РФ будет защищать всеми имеющимися у нее средствами и пообещал восстановить все разрушенные города и поселки на территории новых регионов, которыми после подписания договора становятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Он также призывал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, при этом подчеркнул, что выбор населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не подлежит обсуждению.
…пытались разгадать будущее
Частичная мобилизация в РФ и предупреждение внешнего агрессивного мира о возможности использования Россией тактического ядерного оружия, несомненно, замечены и услышаны коллективным Западом, но дальнейшие действия США и стран ЕС в украинском вопросе будут зависеть, прежде всего, от внутриполитических событий в этих странах, позиции которых могут существенно разойтись. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.
"Основная политика США и Великобритании пока изменена не будет. Пока не произошли какие-то серьезные события в самой Европе, последующие за победой правых в Италии или после выборов в США, они будут продолжать давить. Со стороны Европы, однозначно, будет появляться все больше призывов о проведении переговоров", - считает Кашканов.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
10:48
Что будет дальше с "Северным потоком"
...подозревали США
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
За утечками на газопроводах "стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым последует эскалация, - высказался по этому поводу политолог Андрей Никифоров.
…соболезновали Ижевску
В понедельник утром в Удмуртской Республике произошла трагедия — в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Число погибших составило 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:07
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
…выясняли, кого не призовут
Согласно установленным критериям отбора резервистов частичной мобилизации не подлежат военнослужащие-срочники, временно негодные к военной службе по состоянию здоровья, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет или старших офицеров – старше 55 лет, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и ряд других категорий.
…прибывали в военкоматы
Тем временем в Крыму план по мобилизации выполнен. 25 сентября в регионе завершились мобилизационные мероприятия, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил благодарность участникам специальной военной операции и тем крымчанам, которые пришли в военкоматы, чтобы мобилизоваться в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Отправка резервистов из Крыма - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:06
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
…прощались с Борисом Моисеевым
29 сентября в возрасте 69 лет скончался советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России Борис Моисеев.
НовостиОбщество
 
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