https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html

Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт

Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт

За утечками на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T15:01

2022-09-28T15:01

2022-09-28T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. За утечками на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым последует эскалация. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров."Сейчас открывается еще один отсек "ящика Пандоры" теми терактами, которые были проведены на газопроводах… То, что это устроили именно США, совершенно очевидно", сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, данными действиями Вашингтон "развязывает руки" России."Если они (США – ред.) не досчитаются нескольких десятков своих спутников на орбите, а мы будем, как всегда, ни при чем, то, по крайней мере, ничего удивительного в этом не будет. Может, какие-то аварии будут происходить на их самолетах АВАКС (американские "летающие радары" AWACS – ред.), которые вблизи от наших границ летают. Что-то такое сейчас назревает", - предположил политолог.Он отметил, что со стороны Москвы уже прозвучало достаточно предупреждений, которые, однако, "уже начинают потешать западную публику", считает Никифоров."Деваться некуда, надо действительно показать, что это все не блеф", - подытожил эксперт.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.

https://crimea.ria.ru/20220928/thank-you-usa-slova-sikorskogo-o-severnom-potoke-dolzhny-otsenit-v-es-1124647415.html

https://crimea.ria.ru/20220927/moschnye-vzryvy-zafiksirovany-v-rayone-severnogo-potoka--seysmotsentr-1124642003.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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