Рейтинг@Mail.ru
Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220928/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-diversiyu-protiv-severnykh-potokov--ekspert-1124648997.html
Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
За утечками на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T15:01
2022-09-28T15:01
радио "спутник в крыму"
в мире
мнения
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124648977_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_a0b22db85e8f15fb8b8a327d965c33eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. За утечками на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым последует эскалация. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров."Сейчас открывается еще один отсек "ящика Пандоры" теми терактами, которые были проведены на газопроводах… То, что это устроили именно США, совершенно очевидно", сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, данными действиями Вашингтон "развязывает руки" России."Если они (США – ред.) не досчитаются нескольких десятков своих спутников на орбите, а мы будем, как всегда, ни при чем, то, по крайней мере, ничего удивительного в этом не будет. Может, какие-то аварии будут происходить на их самолетах АВАКС (американские "летающие радары" AWACS – ред.), которые вблизи от наших границ летают. Что-то такое сейчас назревает", - предположил политолог.Он отметил, что со стороны Москвы уже прозвучало достаточно предупреждений, которые, однако, "уже начинают потешать западную публику", считает Никифоров."Деваться некуда, надо действительно показать, что это все не блеф", - подытожил эксперт.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
https://crimea.ria.ru/20220928/thank-you-usa-slova-sikorskogo-o-severnom-potoke-dolzhny-otsenit-v-es-1124647415.html
https://crimea.ria.ru/20220927/moschnye-vzryvy-zafiksirovany-v-rayone-severnogo-potoka--seysmotsentr-1124642003.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124648977_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_d058edd0bf62fa40579e88316ffacec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мнения, экономика
Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт

Политолог Никифоров: диверсией на "Северных потоках" США открыли новый отсек ящика Пандоры

15:01 28.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. За утечками на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоят США, данными терактами Вашингтон открыл "еще один отсек ящика Пандоры", за которым последует эскалация. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
"Сейчас открывается еще один отсек "ящика Пандоры" теми терактами, которые были проведены на газопроводах… То, что это устроили именно США, совершенно очевидно", сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии / Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:40
Thank you, USA: слова Сикорского о "Северном потоке" должны оценить в ЕС
По мнению Никифорова, данными действиями Вашингтон "развязывает руки" России.
"Если они (США – ред.) не досчитаются нескольких десятков своих спутников на орбите, а мы будем, как всегда, ни при чем, то, по крайней мере, ничего удивительного в этом не будет. Может, какие-то аварии будут происходить на их самолетах АВАКС (американские "летающие радары" AWACS – ред.), которые вблизи от наших границ летают. Что-то такое сейчас назревает", - предположил политолог.
Он отметил, что со стороны Москвы уже прозвучало достаточно предупреждений, которые, однако, "уже начинают потешать западную публику", считает Никифоров.
"Деваться некуда, надо действительно показать, что это все не блеф", - подытожил эксперт.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 16:49
Мощные взрывы зафиксированы в районе "Северного потока" — сейсмоцентр
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
 
Радио "Спутник в Крыму"В миреМненияЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
16:55Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
16:42Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
16:33В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
16:03В Крыму электричка насмерть сбила 20-летнего парня
15:55В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
15:48Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
15:27В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
15:01Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
14:45В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
14:32В Крыму собрали больше двух миллионов тонн зерна
14:16Две американские гаубицы уничтожены силами ВС РФ на заводе в Запорожье
14:00Экс-чиновника в Севастополе будут судить за махинации с землей на 238 млн
13:37ВКС России ударили по бронетанковому заводу в Харькове
13:23В Кремле оценили возможности бюджета после присоединения новых регионов
13:15Новая ТЭС для потребностей Крыма получит первую отечественную турбину
13:02Песков ответил на вопрос о дальнейшем ходе спецоперации
12:17Участникам СВО из Крыма будут выдавать землю в прибрежной зоне – власти
12:13Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
11:52Как Крым готов к отопительному сезону
Лента новостейМолния