Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ
Военный эксперт Кашканов оценил вероятность эскалации украинского вопроса
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости КРЫМ, Галина Оленева. Частичная мобилизация в РФ и предупреждение внешнего агрессивного мира о возможности использования Россией тактического ядерного оружия, несомненно, замечены и услышаны коллективным Западом, но дальнейшие действия США и стран ЕС в украинском вопросе будут зависеть, прежде всего, от внутриполитических событий в этих странах, позиции которых могут существенно разойтись. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.
Россия услышана
"Сейчас с нашей стороны происходит переосмысление происходящего - это очевидно. Делаются определенные выводы. В том числе, частичная мобилизация граждан России, официальное предупреждение внешнего агрессивного мира о возможности использования тактического ядерного оружия. То, что это было услышано - это однозначно", - уверен Кашканов.
По мнению эксперта, частичная мобилизация совершенно меняет ситуацию на линии боевого соприкосновения. Преимущество ВС РФ становится очевидным для всего коллективного запада. Блефует ли Россия по ядерному вопросу - в большинстве стран Европы и даже в Штатах на этот счет существуют реальные опасения, тогда как со стороны Великобритании слышится отрицание:
"Англия вообще держится особняком. Она не так открыто является поставщиком вооружения, сколько задействована в плане организации военных операций, ведения разведки. Фактически совместно с США является движущей силой, которая сейчас манипулирует Украиной и дергает за ниточки украинское военное руководство. Остальные страны в этом плане обделены целенаправленно, потому что ни Штатам и Великобритании не нужно усиление роли Европы. По сути, Европа становится колонией Великобритании и в большей степени США", - поясняет собеседник агентства.
Если для англосаксов на кону - сохранение мировой гегемонии, остальная западная Европа являясь их сателлитами и играя против РФ, может усилить неофициальное присутствие на Украине в виде личного состава - специалистов и военнослужащих. Что касается поставок вооружений - их наращивание едва ли возможно, поскольку техника в Европе становится дефицитом. Но самое главное - ЕС все больше погрязает в собственных внутренних проблемах.
"Мы прекрасно понимаем, что если ЕС будет перегружен внутренними проблемами, то при всем желании и возможностях Штатов продолжать задействовать Европу в конфликте с Россией, безусловно, это скажется на дальнейшей поддержке Европой Украины. Она может вернуться в фазу моральной поддержи", - считает эксперт.
Внутренние процессы
Внутренние экономические проблемы серьезно влияют на политические процессы в странах ЕС. Именно они могут, в конечном счете, изменить внешний курс стран Евросоюза:
"Например, в Италии мы имеем победу сил, которые вполне возможно встанут на национальную позицию и начнут работать в интересах своей страны - это существенным образом повлияет на поддержку общего курса ЕС по Украине и на материальную поддержку самой Украины. Мы знаем, что ЕС поделен на своеобразные "клубы по интересам". В своем "клубе" Италия - один из лидеров, она вполне может подтянуть за собой страны, находящиеся рядом с ней. Французы постоянно отличаются серьезной гражданской позицией. Эти настроения на фоне проблем усиливаются в Испании. Федеральный канцлер Германии в последние дни весьма осторожничает по украинскому вопросу. В противоположность другим чиновникам, которые позволяют себе просто немыслимые заявления, играющие скорее против них. Вопрос стоит в том, насколько реальна социальная активность стран ЕС ", - считает Кашканов.
Но главное - приближение политического кризиса в самих США: "В ноябре пройдут выборы в сенат. То, что демократы не сохранят свои места - это уже очевидно. В этом случае придут к власти люди, которые несколько иначе ведут свою политику, в том числе в отношении РФ и Украины".
Фаза неопределенности
"Думаю, основная политика США и Великобритании пока изменена не будет. Пока не произошли какие-то серьезные события в самой Европе, последующие за победой правых в Италии или после выборов в США, они будут продолжать давить. Со стороны Европы, однозначно, будет появляться все больше призывов о проведении переговоров", - продолжает Кашканов.
А вот силу переговорных позиций во многом определяет ситуация на фронте. В условиях усиления российских сил в СВО, любая попытка Киева переломить ситуацию в свою пользу грозит провалом, считает Кашканов. И все же такая попытка не исключена - уж слишком сильно желание заокеанских кукловодов биться с РФ "до последнего Украинца".
"Единственное, что можно сказать точно - мы находимся в фазе неопределенности, когда любая вводная не несет окончательного вывода, а зачастую противоречит. Те же выборы, коренным образом могут изменить вообще все происходящее. Поэтому нам надо немного подождать, и мы увидим, в каком направлении будет развиваться ситуация", - подытожил эксперт.
Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России с 21 сентября, а также пообещал при угрозе территориальной целостности страны использовать "все имеющиеся в распоряжении средства".
Он подчеркнул, что "это не блеф". Его американский коллега Джо Байден в ответ заявил, что ядерную войну "невозможно выиграть", а координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC отметил, что США всерьез воспринимают слова президента России о ядерном оружии, однако пока не видят никаких признаков для того, чтобы корректировать свою "стратегическую конфигурацию".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, однако продолжает внимательно следить за ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не применит ядерное оружие, поскольку "этого не допустит мир". Он также заявил, что в свете объявленной президентом России частичной мобилизации "Киев не откажется от планов контрнаступления в Донбассе".
21 сентября, 09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием