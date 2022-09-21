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Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:55
2022-09-21T09:55
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что Вашингтон прямо подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России:"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых западом обстрелах ЗАЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия", - констатировал президент.В этой связи для своей защиты Россия использует все средства, предупредил он:"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - заявил Путин.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html
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владимир путин (политик), политика, в мире
Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Путин: при угрозе своей территориальной целостности РФ использует все средства

09:55 21.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все средства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Вашингтон прямо подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России:
"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых западом обстрелах ЗАЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия", - констатировал президент.
В этой связи для своей защиты Россия использует все средства, предупредил он:
"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - заявил Путин.
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