Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение
Политтехнолог Баширов раскрыл мотивы помощи Украине от США после референдума
© Фото: pixabay.comДоллары США
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи осваивать бюджет в угоду генералам НАТО и владельцам военно-промышленного комплекса. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог Марат Баширов.
После проведения референдумов о вхождении в состав России новых территорий американцы заявили о подготовке нового пакета помощи Украине, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов. Туда же входят экономическая поддержка работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
"То, что американцы запланировали выделение новых миллиардов, — это продолжение истории, когда генералы НАТО зарабатывают на конфликте на Украине. Не думаю, что здесь есть какая-то связь (с проведением референдумов на освобожденных территориях — ред.)", — предположил Баширов.
По словам политтехнолога, ситуация на Украине была использована США для освоения собственного бюджета.
"Из ситуации на Украине США сделали хорошую кормушку. Поэтому они стараются как можно больше выжать из своего бюджета, а это бюджет США в первую очередь, так как европейцы дистанцируются от этого. Американцы стараются как можно больше оттуда взять, до выборов в конгресс, а они уже 8 ноября. Мы понимаем, что господин Байден не управляет этой страной, ей управляет "коллективный Байден". А в числе этого коллектива — огромное количество генералов НАТО и тех, кто владеет предприятиями военно-промышленного комплекса", — пояснил он.
В связи с этим, уверен политтехнолог, очередная помощь Украине является лишь попыткой успеть побольше заработать до выборов в конгресс США.
"Поэтому такая помощь — это личные интересы владельцев предприятий военно-промышленного комплекса и генералов НАТО", — подчеркнул Баширов.