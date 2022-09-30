https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html

Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение

Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение

Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T12:31

2022-09-30T12:31

2022-09-30T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи осваивать бюджет в угоду генералам НАТО и владельцам военно-промышленного комплекса. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог Марат Баширов.После проведения референдумов о вхождении в состав России новых территорий американцы заявили о подготовке нового пакета помощи Украине, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов. Туда же входят экономическая поддержка работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее."То, что американцы запланировали выделение новых миллиардов, — это продолжение истории, когда генералы НАТО зарабатывают на конфликте на Украине. Не думаю, что здесь есть какая-то связь (с проведением референдумов на освобожденных территориях — ред.)", — предположил Баширов.По словам политтехнолога, ситуация на Украине была использована США для освоения собственного бюджета.Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ >>В связи с этим, уверен политтехнолог, очередная помощь Украине является лишь попыткой успеть побольше заработать до выборов в конгресс США."Поэтому такая помощь — это личные интересы владельцев предприятий военно-промышленного комплекса и генералов НАТО", — подчеркнул Баширов.

https://crimea.ria.ru/20220929/v-ssha-planiruyut-vydelit-ukraine-124-mlrd-dollarov-1124669247.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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