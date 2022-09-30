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Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220930/chto-skryvaetsya-za-pomoschyu-ukraine-ot-ssha-posle-referenduma--mnenie-1124673067.html
Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение
Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение
Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T12:31
2022-09-30T12:31
сша
украина
в мире
мнения
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи осваивать бюджет в угоду генералам НАТО и владельцам военно-промышленного комплекса. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог Марат Баширов.После проведения референдумов о вхождении в состав России новых территорий американцы заявили о подготовке нового пакета помощи Украине, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов. Туда же входят экономическая поддержка работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее."То, что американцы запланировали выделение новых миллиардов, — это продолжение истории, когда генералы НАТО зарабатывают на конфликте на Украине. Не думаю, что здесь есть какая-то связь (с проведением референдумов на освобожденных территориях — ред.)", — предположил Баширов.По словам политтехнолога, ситуация на Украине была использована США для освоения собственного бюджета.Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ &gt;&gt;В связи с этим, уверен политтехнолог, очередная помощь Украине является лишь попыткой успеть побольше заработать до выборов в конгресс США."Поэтому такая помощь — это личные интересы владельцев предприятий военно-промышленного комплекса и генералов НАТО", — подчеркнул Баширов.
https://crimea.ria.ru/20220929/v-ssha-planiruyut-vydelit-ukraine-124-mlrd-dollarov-1124669247.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сша, украина, в мире, мнения, авторы
Что скрывается за помощью Украине от США после референдума — мнение

Политтехнолог Баширов раскрыл мотивы помощи Украине от США после референдума

12:31 30.09.2022
 
© Фото: pixabay.comДоллары США
Доллары США
© Фото: pixabay.com
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией на Украине, чтобы сделать "хорошую кормушку". Поэтому они будут продолжать под видом материальной помощи осваивать бюджет в угоду генералам НАТО и владельцам военно-промышленного комплекса. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политтехнолог Марат Баширов.
После проведения референдумов о вхождении в состав России новых территорий американцы заявили о подготовке нового пакета помощи Украине, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов. Туда же входят экономическая поддержка работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 22:19
В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
"То, что американцы запланировали выделение новых миллиардов, — это продолжение истории, когда генералы НАТО зарабатывают на конфликте на Украине. Не думаю, что здесь есть какая-то связь (с проведением референдумов на освобожденных территориях — ред.)", — предположил Баширов.
По словам политтехнолога, ситуация на Украине была использована США для освоения собственного бюджета.
Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ >>
"Из ситуации на Украине США сделали хорошую кормушку. Поэтому они стараются как можно больше выжать из своего бюджета, а это бюджет США в первую очередь, так как европейцы дистанцируются от этого. Американцы стараются как можно больше оттуда взять, до выборов в конгресс, а они уже 8 ноября. Мы понимаем, что господин Байден не управляет этой страной, ей управляет "коллективный Байден". А в числе этого коллектива — огромное количество генералов НАТО и тех, кто владеет предприятиями военно-промышленного комплекса", — пояснил он.
В связи с этим, уверен политтехнолог, очередная помощь Украине является лишь попыткой успеть побольше заработать до выборов в конгресс США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 15:22
США фактически стали стороной конфликта на Украине – МИД РФ
"Поэтому такая помощь — это личные интересы владельцев предприятий военно-промышленного комплекса и генералов НАТО", — подчеркнул Баширов.
 
СШАУкраинаВ миреМненияАвторы
 
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