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В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов

В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов

Более 12 миллиардов долларов США планирует выделит Украине в качестве дополнительной помощи, решение единогласно принято сенаторами американского Конгресса на... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T22:19

2022-09-29T22:19

2022-09-29T22:19

сша

украина

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов США планирует выделит Украине в качестве дополнительной помощи, решение единогласно принято сенаторами американского Конгресса на заседании в четверг, сообщает РИА Новости. Финансовая помощь Украине входит в законопроект о финансировании американского правительства, рассчитанного до 16 декабря 2022 года. Инициативу поддержало достаточное для утверждения количество законодателей – свыше 60 человек, голосование продолжается. Конгресс должен принять законопроект до 7 октября, иначе ряд федеральных ведомств приостановят свою работу. После голосования в Сенате документ рассмотрит Палата представителей США, если он будет одобрен, то перейдет на подписание к главе администрации Джозефу Байдену.Миллиардная помощь Украине включает экономическую поддержку работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.

сша

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, политика