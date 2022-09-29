https://crimea.ria.ru/20220929/v-ssha-planiruyut-vydelit-ukraine-124-mlrd-dollarov-1124669247.html
В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
Более 12 миллиардов долларов США планирует выделит Украине в качестве дополнительной помощи, решение единогласно принято сенаторами американского Конгресса на... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T22:19
2022-09-29T22:19
2022-09-29T22:19
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов США планирует выделит Украине в качестве дополнительной помощи, решение единогласно принято сенаторами американского Конгресса на заседании в четверг, сообщает РИА Новости. Финансовая помощь Украине входит в законопроект о финансировании американского правительства, рассчитанного до 16 декабря 2022 года. Инициативу поддержало достаточное для утверждения количество законодателей – свыше 60 человек, голосование продолжается. Конгресс должен принять законопроект до 7 октября, иначе ряд федеральных ведомств приостановят свою работу. После голосования в Сенате документ рассмотрит Палата представителей США, если он будет одобрен, то перейдет на подписание к главе администрации Джозефу Байдену.Миллиардная помощь Украине включает экономическую поддержку работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
сша
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, политика
В США планируют выделить Украине 12,4 млрд долларов
Сенат США принял законопроект, включающий миллиардную помощь киевскому режиму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов США планирует выделит Украине в качестве дополнительной помощи, решение единогласно принято сенаторами американского Конгресса на заседании в четверг, сообщает РИА Новости.
Финансовая помощь Украине входит в законопроект о финансировании американского правительства, рассчитанного до 16 декабря 2022 года. Инициативу поддержало достаточное для утверждения количество законодателей – свыше 60 человек, голосование продолжается. Конгресс должен принять законопроект до 7 октября, иначе ряд федеральных ведомств приостановят свою работу.
После голосования в Сенате документ рассмотрит Палата представителей США, если он будет одобрен, то перейдет на подписание к главе администрации Джозефу Байдену.
Миллиардная помощь Украине включает экономическую поддержку работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.