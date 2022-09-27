https://crimea.ria.ru/20220927/kak-pomogut-semyam-pogibshikh-i-postradavshikh-pri-strelbe-v-izhevske-1124644306.html

Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске

Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Как помогут семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске

Власти Удмуртии окажут всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в Ижевской школе. Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T19:31

2022-09-27T19:31

2022-09-27T19:31

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Власти Удмуртии окажут всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в Ижевской школе. Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Он отметил, что все необходимое для организации и проведения похорон погибших будет обеспечено обязательно."Помимо этого, 15 пострадавших транспортируется сейчас в Москву бортом МЧС – родных и родственников, кто их сопровождает, мы их также отправляем. Все что необходимо там организовать в Москве с точки зрения быта, жилья, конечно, тоже будем помогать", – сказал Бречалов.С семьями погибших и пострадавших, детьми, родителями и педагогами продолжают работать психологи из разных городов России и МЧС. За сутки на горячую линию поступило 260 звонков. По словам Бречалова, принято решение, что такая психологическая помощь будет проводиться в течение трех месяцев.По словам главы республики, все общеобразовательные учреждения, кроме школы № 88, в которой произошла трагедия, и лицея №86, где работает штаб психологической помощи, продолжают работу "в штатном режиме". Все объекты обеспечены дополнительной охраной."17 групп реагирования Росгвардии постоянно объезжает все объекты. Сейчас мы включаем сюда и детские сады", – сказал Бречалов.По его словам, в школе № 88 продолжают проводиться следственные действия. На время этой работы учреждение будет работать в дистанционном формате. Рассматривается также вопрос временного перевода детей в другие школы до момента окончания всех необходимых мероприятий – этот вопрос будут согласовывать с родителями, отметил Бречалов.Ранее 27 сентября глава Удмуртской Республики сообщал, что в больницах республики остаются восемь раненых детей, их состояние средней степени тяжести. 15 пострадавших, в том числе 13 детей, были направлены в клиники Москвы по решению консилиума, проведенного с участием местных врачей и специалистов федеральных медицинских центров.Трагедия в школе № 88 в Ижевске произошла утром в понедельник, 26 сентября. Бывший ученик открыл огонь по детям, учителям и охране. Жертвами нападения стали 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет.Среди погибших взрослых два охранника, трое учителей – математики, изобразительного искусства и английского языка – и сотрудник школы.Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых. После нападения стрелок покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Установлено, что подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения. В Следкоме также сообщили, что он был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*.В день трагедии в школах были отменены занятия. Во всей Удмуртской Республике объявлен траур.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия