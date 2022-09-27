https://crimea.ria.ru/20220927/v-moskvu-evakuiruyut-15-postradavshikh-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-1124636310.html

В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска - РИА Новости Крым, 27.09.2022

В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В медучреждения Москвы эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе, среди них 13 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T10:18

2022-09-27T10:18

2022-09-27T10:43

происшествия

новости

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_296e58291b0aa550d0c98d16adde9587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В медучреждения Москвы эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе, среди них 13 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Борт МЧС готов к проведению медицинской эвакуации, уточнил он.По словам министра,на данный момент состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.

https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, здравоохранение в россии