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В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
В медучреждения Москвы эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе, среди них 13 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:18
2022-09-27T10:18
2022-09-27T10:43
происшествия
новости
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В медучреждения Москвы эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе, среди них 13 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Борт МЧС готов к проведению медицинской эвакуации, уточнил он.По словам министра,на данный момент состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое.Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.
https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-17-chelovek-1124633019.html
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происшествия, новости, здравоохранение в россии
В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
Мурашко: 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска эвакуируют в Москву
10:18 27.09.2022 (обновлено: 10:43 27.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В медучреждения Москвы эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе, среди них 13 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Планируется эвакуация. Сейчас, пока на утро, мы оцениваем, что к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них взрослые, остальные дети", - сказал Мурашко журналистам.
Борт МЧС готов к проведению медицинской эвакуации, уточнил он.
По словам министра,на данный момент состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое.
Трагедия в школе №88 произошла в понедельник утром — бывший ученик открыл огонь по детям и учителям
. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. В Удмуртии объявлен траур.