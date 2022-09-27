https://crimea.ria.ru/20220927/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-27-sentyabrya-1124644563.html
Главные новости и заявления дня: 27 сентября
Главные новости и заявления дня: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Главные новости и заявления дня: 27 сентября
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены. Первую группу мобилизованных в Крыму проводили на полигон. Напавший на школу в Ижевске был... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T22:01
2022-09-27T22:01
2022-09-27T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены. Первую группу мобилизованных в Крыму проводили на полигон. Напавший на школу в Ижевске был приверженцем "Колумбайна"*. "Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно. Умер Борис Моисеев. О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершеныВо вторник прошел последний день голосования по вопросу вступления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов.По данным экзитпола, проведенного Институтом социального маркетинга, 99% жителей ДНР и ЛНР проголосовали за вхождение в РФ.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов 4 октября.Первую группу мобилизованных в Крыму проводили на полигонПервая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Торжественный митинг, посвященный отправке первых резервистов из Крыма, прошел в центре Севастополя, на площади Нахимова. Перед провожавшими выстроились 600 военнослужащих разных возрастов. Это менее трети от общего числа призванных на сегодня. Среди них гранатометчики и стрелки, артиллеристы и водители боевых машин.По словам командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Виктора Соколова, за плечами многих этих людей большой опыт военной службы, в том числе в офицерских должностях, обучение в военных академиях.Впереди их ждет боевое слаживание на полигонах, занятия по тактической и огневой подготовке. Непосредственно на местах боевой службы они будут полностью обеспечены всем необходимым: вооружением, боеприпасами, обмундированием и продовольствием.Напавший на школу в Ижевске был приверженцем "Колумбайна"*Устроивший стрельбу в школе Ижевска Артем Казанцев был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*, сообщили в пресс-службе Следкома России.По данным следствия, он облачился в одежду черного цвета с символикой в виде нацистской свастики, вооружился пистолетами с атрибутикой террористической организации "Колумбайн"* и открыл стрельбу по находящимся в школе сотрудникам и учащимся. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии."Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленноПричиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Tagesspiegel.Собеседник предположил, что атака могла произойти с использованием сил специального назначения – водолазов или подлодки.Накануне утром оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе острова Борнхольм. Вечером поступила информация о падении давления на обеих нитках "Северного потока".Умер Борис МоисеевПевец и хореограф, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет.Причина смерти не называется. Ранее он перенес несколько инсультов. О датах церемонии прощания и похорон будет сообщено позже.Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.*Движение признано террористическим и запрещено в России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, общество
Главные новости и заявления дня: 27 сентября
Главные новости и заявления вторника: 27 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены. Первую группу мобилизованных в Крыму проводили на полигон. Напавший на школу в Ижевске был приверженцем "Колумбайна"*. "Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно. Умер Борис Моисеев. О главных событиях дня — в подборке РИА Новости Крым.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены
Во вторник прошел последний день голосования
по вопросу вступления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов.
По данным экзитпола
, проведенного Институтом социального маркетинга, 99% жителей ДНР и ЛНР проголосовали за вхождение в РФ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов 4 октября.
Первую группу мобилизованных в Крыму проводили на полигон
Первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Торжественный митинг
, посвященный отправке первых резервистов из Крыма, прошел в центре Севастополя, на площади Нахимова. Перед провожавшими выстроились 600 военнослужащих разных возрастов. Это менее трети от общего числа призванных на сегодня. Среди них гранатометчики и стрелки, артиллеристы и водители боевых машин.
По словам командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Виктора Соколова, за плечами многих этих людей большой опыт военной службы, в том числе в офицерских должностях, обучение в военных академиях.
Впереди их ждет боевое слаживание на полигонах, занятия по тактической и огневой подготовке. Непосредственно на местах боевой службы они будут полностью обеспечены всем необходимым: вооружением, боеприпасами, обмундированием и продовольствием.
Напавший на школу в Ижевске был приверженцем "Колумбайна"*
Устроивший стрельбу в школе Ижевска Артем Казанцев был приверженцем идеологии запрещенного в РФ движения "Колумбайн"*, сообщили
в пресс-службе Следкома России.
По данным следствия, он облачился в одежду черного цвета с символикой в виде нацистской свастики, вооружился пистолетами с атрибутикой террористической организации "Колумбайн"* и открыл стрельбу по находящимся в школе сотрудникам и учащимся. Жертвами нападения стали 17 человек, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка и двое взрослых. Подозреваемый в массовом убийстве состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.
"Северный поток" и "Северный поток – 2" могли повредить целенаправленно
Причиной повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в водах Дании могли стать целенаправленные атаки
. Об этом со ссылкой на источник пишет издание Tagesspiegel.
Собеседник предположил, что атака могла произойти с использованием сил специального назначения – водолазов или подлодки.
Накануне утром оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток – 2" в районе острова Борнхольм. Вечером поступила информация о падении давления на обеих нитках "Северного потока".
Певец и хореограф, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет
.
Причина смерти не называется. Ранее он перенес несколько инсультов. О датах церемонии прощания и похорон будет сообщено позже.
Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.
*Движение признано террористическим и запрещено в России