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Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены
Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T16:54
2022-09-27T16:59
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов. Когда будет известен результат голосования и сколько протоколов обработано на данный момент — в материале РИА Новости Крым.ЛНРВ Луганской Народной Республике к этому времени уже обработано 12,56% протоколов по результатам референдума. Общая явка в ЛНР составила 92,6%. Из тех, кто голосовал за пределами республики 97,82% выступили за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации.ДНРДонецкая Народная Республика успела обработать 14,22% протоколов. По результатам первых подсчетов на участках за пределами республики 97,91% проголосовали за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Явка составила свыше 90%.Запорожская областьПервые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21:00, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром. Явка по итогам 5 дней референдума, по его словам, ожидается в районе 80-85%.ХерсонщинаНа освобожденных территориях Херсонской области обработано уже 25% протоколов. На участках в России 96,99 % избирателей проголосовали за вхождение региона в состав РФ.Подсчет голосов и обработка протоколов продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20220927/referendumy-v-ldnr-i-zaporozhe-i-khersone-prokhodyat-ne-dlya-zapada--ekspert-1124639451.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, политика, российская федерация (россия, рф)
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены

Референдум: стали известны первые результаты голосования

16:54 27.09.2022 (обновлено: 16:59 27.09.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов. Когда будет известен результат голосования и сколько протоколов обработано на данный момент — в материале РИА Новости Крым.
ЛНР
В Луганской Народной Республике к этому времени уже обработано 12,56% протоколов по результатам референдума. Общая явка в ЛНР составила 92,6%. Из тех, кто голосовал за пределами республики 97,82% выступили за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации.
ДНР
Донецкая Народная Республика успела обработать 14,22% протоколов. По результатам первых подсчетов на участках за пределами республики 97,91% проголосовали за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Явка составила свыше 90%.
Запорожская область
Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21:00, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром. Явка по итогам 5 дней референдума, по его словам, ожидается в районе 80-85%.
Херсонщина
На освобожденных территориях Херсонской области обработано уже 25% протоколов. На участках в России 96,99 % избирателей проголосовали за вхождение региона в состав РФ.
"Освобожденная от нацизма Херсонская область свободна! Мы смогли выйти из логова глобалистов. Уже скоро мы станем полноценным субъектом России", — написал замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Подсчет голосов и обработка протоколов продолжаются.
Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:37
Референдумы в ЛДНР и Запорожье и Херсоне проходят не для Запада – эксперт
Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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