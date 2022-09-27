https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-uchastki-zakryty-pervye-rezultaty-golosovaniya-ozvucheny-1124642173.html
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены
Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T16:54
2022-09-27T16:54
2022-09-27T16:59
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов. Когда будет известен результат голосования и сколько протоколов обработано на данный момент — в материале РИА Новости Крым.ЛНРВ Луганской Народной Республике к этому времени уже обработано 12,56% протоколов по результатам референдума. Общая явка в ЛНР составила 92,6%. Из тех, кто голосовал за пределами республики 97,82% выступили за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации.ДНРДонецкая Народная Республика успела обработать 14,22% протоколов. По результатам первых подсчетов на участках за пределами республики 97,91% проголосовали за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Явка составила свыше 90%.Запорожская областьПервые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21:00, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром. Явка по итогам 5 дней референдума, по его словам, ожидается в районе 80-85%.ХерсонщинаНа освобожденных территориях Херсонской области обработано уже 25% протоколов. На участках в России 96,99 % избирателей проголосовали за вхождение региона в состав РФ.Подсчет голосов и обработка протоколов продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20220927/referendumy-v-ldnr-i-zaporozhe-i-khersone-prokhodyat-ne-dlya-zapada--ekspert-1124639451.html
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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херсонская область
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, политика, российская федерация (россия, рф)
Референдум: участки закрыты, первые результаты голосования озвучены
Референдум: стали известны первые результаты голосования
16:54 27.09.2022 (обновлено: 16:59 27.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Во вторник прошел пятый, заключительный день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Все участки закрылись в 16:00, избирательные комиссии приступили к подсчету результатов. Когда будет известен результат голосования и сколько протоколов обработано на данный момент — в материале РИА Новости Крым.
В Луганской Народной Республике к этому времени уже обработано 12,56% протоколов по результатам референдума. Общая явка в ЛНР составила 92,6%. Из тех, кто голосовал за пределами республики 97,82% выступили за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации.
Донецкая Народная Республика успела обработать 14,22% протоколов. По результатам первых подсчетов на участках за пределами республики 97,91% проголосовали за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Явка составила свыше 90%.
Первые результаты голосования на референдуме в Запорожской области будут обнародованы сегодня в районе 21:00, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Он добавил, что итоговые результаты будут в среду утром. Явка по итогам 5 дней референдума, по его словам, ожидается в районе 80-85%.
На освобожденных территориях Херсонской области обработано уже 25% протоколов. На участках в России 96,99 % избирателей проголосовали за вхождение региона в состав РФ.
"Освобожденная от нацизма Херсонская область свободна! Мы смогли выйти из логова глобалистов. Уже скоро мы станем полноценным субъектом России", — написал замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Подсчет голосов и обработка протоколов продолжаются.