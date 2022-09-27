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В ДНР и ЛНР 99% проголосовали за вхождение в Россию – экзитпол
В ДНР и ЛНР 99% проголосовали за вхождение в Россию – экзитпол - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В ДНР и ЛНР 99% проголосовали за вхождение в Россию – экзитпол
По данным экзитпола (опрос избирателей на выходе из участков), 99% жителей Донецкой и Луганской народных республик проголосовали за вхождение в состав России... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
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общество
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. По данным экзитпола (опрос избирателей на выходе из участков), 99% жителей Донецкой и Луганской народных республик проголосовали за вхождение в состав России. Экзитпол проведен Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).По словам эксперта, опрос проводился методом личного интервью. Экзитпол продолжался в течение дня. Было опрошено 1018 респондентов в ДНР, 765 – в ЛНР.Потуремский, в частности, отметил высокую явку, а также повышенную эмоциональность респондентов."Для людей это действительно очень волнительный момент, долгожданное событие, поэтому очень высокая эмоциональная включенность", – указал социолог.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходил с 23 по 27 сентября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав РФ на ближайшем плановом заседании 4 октября.
https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-uchastki-zakryty-pervye-rezultaty-golosovaniya-ozvucheny-1124642173.html
луганская народная республика (лнр)
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политика, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
В ДНР и ЛНР 99% проголосовали за вхождение в Россию – экзитпол
Экзитпол ИНСОМАР: 99% жителей ДНР и ЛНР проголосовали за вхождение в состав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. По данным экзитпола (опрос избирателей на выходе из участков), 99% жителей Донецкой и Луганской народных республик проголосовали за вхождение в состав России. Экзитпол проведен Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).
"По последним данным, которые мне пришли, по Луганской и Донецкой народным республикам экзитпол – до 99% за Россию", – сказал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.
По словам эксперта, опрос проводился методом личного интервью. Экзитпол продолжался в течение дня. Было опрошено 1018 респондентов в ДНР, 765 – в ЛНР.
Потуремский, в частности, отметил высокую явку, а также повышенную эмоциональность респондентов.
"Для людей это действительно очень волнительный момент, долгожданное событие, поэтому очень высокая эмоциональная включенность", – указал социолог.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходил с 23 по 27 сентября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав РФ на ближайшем плановом заседании 4 октября.