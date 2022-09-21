https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html

Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме

Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме

Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T13:36

2022-09-21T13:36

2022-09-21T15:03

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124574258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87f863975170d546e00e301767d384df.jpg

ЧАПЛИНКА, 21 сен – РИА Новости Крым. Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование будет вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Для проведения референдума сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.По словам главы Чаплинской администрации, сейчас власти продумывают механизм проведения референдума, который позволит обеспечить безопасное голосование.Хотим в Россию. Незамедлительно >>"Для того, чтобы нам сократить угрозы терактов, голосование будет проводиться без большого количества людей. Это будет либо подворовой обход, либо голосование с применением цифровых технологий", - отметил он.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество