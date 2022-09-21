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Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html
Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме
Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме
Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T13:36
2022-09-21T15:03
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ЧАПЛИНКА, 21 сен – РИА Новости Крым. Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование будет вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Для проведения референдума сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.По словам главы Чаплинской администрации, сейчас власти продумывают механизм проведения референдума, который позволит обеспечить безопасное голосование.Хотим в Россию. Незамедлительно &gt;&gt;"Для того, чтобы нам сократить угрозы терактов, голосование будет проводиться без большого количества людей. Это будет либо подворовой обход, либо голосование с применением цифровых технологий", - отметил он.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html
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херсонская область, общество
Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме

Безопасность на референдуме в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции

13:36 21.09.2022 (обновлено: 15:03 21.09.2022)
 
© РИА Новости КрымСотрудник Росгвардии в Чаплинке, Херсонская область
Сотрудник Росгвардии в Чаплинке, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым
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ЧАПЛИНКА, 21 сен – РИА Новости Крым. Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование будет вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Для проведения референдума сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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"Безопасность будет обеспечена. Основная нагрузка ляжет на подразделения Росгвардии, местных сформированных органов МВД, отделов полиции, специальных служб. Это будет физически организованная безопасность участков и членов избирательных комиссий", - рассказал он.
По словам главы Чаплинской администрации, сейчас власти продумывают механизм проведения референдума, который позволит обеспечить безопасное голосование.
Хотим в Россию. Незамедлительно >>
"Для того, чтобы нам сократить угрозы терактов, голосование будет проводиться без большого количества людей. Это будет либо подворовой обход, либо голосование с применением цифровых технологий", - отметил он.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:31
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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