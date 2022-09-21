Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме
Безопасность на референдуме в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции
13:36 21.09.2022 (обновлено: 15:03 21.09.2022)
© РИА Новости КрымСотрудник Росгвардии в Чаплинке, Херсонская область
© РИА Новости Крым
ЧАПЛИНКА, 21 сен – РИА Новости Крым. Безопасность на избирательных участках во время референдума в Херсонской области обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплинской ВГА Александр Хлюстов.
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование будет вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Для проведения референдума сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная.
"Безопасность будет обеспечена. Основная нагрузка ляжет на подразделения Росгвардии, местных сформированных органов МВД, отделов полиции, специальных служб. Это будет физически организованная безопасность участков и членов избирательных комиссий", - рассказал он.
По словам главы Чаплинской администрации, сейчас власти продумывают механизм проведения референдума, который позволит обеспечить безопасное голосование.
"Для того, чтобы нам сократить угрозы терактов, голосование будет проводиться без большого количества людей. Это будет либо подворовой обход, либо голосование с применением цифровых технологий", - отметил он.
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.