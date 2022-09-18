https://crimea.ria.ru/20220918/v-donetske-devyat-mirnykh-zhiteley-pogibli-pod-obstrelami-vsu-1124540046.html

В Донецке девять мирных жителей погибли под обстрелами ВСУ

В Донецке девять мирных жителей погибли под обстрелами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2022

В Донецке девять мирных жителей погибли под обстрелами ВСУ

Девять человек погибли, десятки ранены в результате массированных обстрелов ВСУ Донецка и области в течение суток. Об этом сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T09:48

2022-09-18T09:48

2022-09-18T09:48

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Девять человек погибли, десятки ранены в результате массированных обстрелов ВСУ Донецка и области в течение суток. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.В ночь на 18 сентября посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал о семерых погибших, число жертв увеличилось после ночных обстрелов территории. Отмечалось, что украинские войска "бьют из артиллерии 152 и 155 мм".Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата >>В результате ночного обстрела ВСУ погибла также женщина 1952 года рождения и был ранен мужчина 1978 г.р. Об этом утром в воскресенье сообщил мэр города Алексей Кулемзин.СЦКК ДНР сообщают о непрекращающихся обстрелах Донецка и области в воскресенье. С утра обстреляны Кировский и Петровский районы.В субботу, 17 сентября, ВСУ с утра и в течение дня наносили ракетные удары по Донецку, в том числе по центру города. Сообщалось о попадании украинского снаряда в административное здание, после чего массированные удары по разным районам продолжились. Информация о пострадавших и жертвах обновляется.

https://crimea.ria.ru/20220916/na-linii-soprikosnoveniya-kak-poselki-lnr-vstrechayut-grazhdan-iz-kupyanska-1124525122.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)