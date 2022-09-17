https://crimea.ria.ru/20220917/filosof-dugin-vo-vsey-istorii-svo-my-podoshli-k-tochke-nevozvrata-1124537202.html

Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата

Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата

Ситуация в Харьковской области и отступление союзных сил стало переломным моментом, история специальной военной операции на Украине достигла точки невозврата... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T18:07

2022-09-17T18:07

2022-09-17T18:07

российская федерация (россия, рф)

общество

политика

сша

европейский союз

нато

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ситуация в Харьковской области и отступление союзных сил стало переломным моментом, история специальной военной операции на Украине достигла точки невозврата. Необходимо признать, что Запад объявил войну России и пересмотреть политико-социальную систему страны. Такое мнение высказал философ, политолог Александр Дугин в своем telegram-канале.Ситуация измениласьСитуация, которая развернулась на Украине, стала "войной". Это больше не специальная военная операция, считает философ. И не война России с Украиной, а война Запада против России. По мнению Дугина, не важно, чьими руками воюет Америка, но удары HIMERS’ом по блоку Запорожской АЭС можно трактовать как попытку ядерного удара по нашей стране. Если бы США и НАТО со всем коллективным Западом не начали "помогать" Украине — все цели СВО давно были бы достигнуты."Но началась настоящая война. Запад перешел все красные линии. Это необратимо… То, что происходит, требует, прежде всего, осмысления", - считает философ.Горячее некудаГеополитическая война коллективного Запада против России ведется без перерыва. Изменяются лишь стадии — холодная на горячую, пишет Дугин. Сейчас - горячая, "горячее некуда", так как Запад не устраивает сама возможность существования самостоятельной России."От того, кто победит в этой войне, и будет зависеть будущее. Россия в войну уже вступила. Китай – еще один могущественный суверенный полюс -- вступит вот-вот. Поэтому не стоит удивляться, что Россия в огненном кольце", — предупреждает Дугин.Разжигание конфликтов на границах России и прямые удары по ее регионам – Крыму, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областям, Краснодарскому краю – все это "элементы западной стратегии Анаконды, привычной для США, чтобы удушить Россию".Что дальшеПервое, что необходимо делать в такой ситуации — принять вещи как они есть. Проснуться. Если убийца войдет в дом, у спящих хозяев меньше шансов выжить, чем когда они бодрствуют."Когда все спят, то и шансов на спасение нет. Россия, проснись", — призывает Дугин.По его мнению, сейчас необходимо перестроить политико-социальную систему России. В частности, объявить военное положение в тех регионах, которые являются наиболее уязвимыми."Вводим военное положение, перестраиваем политику на ясный тезис "Все для фронта, все для победы". И несем за это ответственность. Если поспешили, поправят. А если запоздали?", — политолог вспоминает индивидуальные "ковидные" ограничения для каждого региона, которые регулировались на протяжении эпидемии.Третьим пунктом, считает Дугин, должна стать перестройка экономики."Оснащение наших войск всем необходимым – это задача каждого. От оружия, транспорта, БПЛА, бронежилетов и защищенных средств связи до одежды и медикаментов. Вот это сегодня вопрос жизни и смерти", — предлагает он.Далее, России, по мнению Дугина, нужна мобилизации общества. Речь не о тотальной мобилизации. Нужны квалифицированные резервисты, с военным опытом и полноценной экипировкой. Для которых будут созданы и психологические, и материальные условия. Мобилизация должна быть, в том числе, информационная.Коллективный Запад бьется за свое планетарное господство, а Россия только за жизнь, за право быть тем, кто мы есть, считает философ:"Они могут отступить, у них пока есть куда. Мы нет. Мы приперты к стене… Осталось победить. Во имя павших. Во имя живых".

российская федерация (россия, рф)

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, политика, сша, европейский союз, нато, специальная военная операция рф на украине