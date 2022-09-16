https://crimea.ria.ru/20220916/zapor-skorpionov-i-ritualnye-klizmy-mayya-komu-dali-shnobelevskuyu-premiyu-1124532907.html

Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию

Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию

Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии в этом году досталась молодым ученым за исследование о биении влюбленных сердец в унисон, а в области... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T21:20

2022-09-16T21:20

2022-09-16T21:20

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии в этом году досталась молодым ученым за исследование о биении влюбленных сердец в унисон, а в области инженерии – за попытку найти эффективный способ "использования людьми пальцев при повороте ручки", пишет РИА Новости.Кроме того, в рамках 32-й онлайн-церемонии вручения премии, отмечены ученые, которые провели исследование в области литературы и выяснили, что делает юридические документы "трудными для понимания".Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.В категории истории искусства отмечено исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на керамике древних майя". Среди экономистов отмечены авторы работы о причинах достижения успехов самыми везучими, а не самыми талантливыми.Премией мира отмечен алгоритм, по которому сплетники могут понять, когда лучше сказать правду, а когда можно что-то сочинить.В прошлом году лауреатами премии были объявлены европейские ученые, доказавшие, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Организатором мероприятия выступает журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research). Премия вручается за научные работы, которые "сначала заставляют рассмеяться, а потом задуматься".

https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html

https://crimea.ria.ru/20220606/oduvanchik-mozhet-dumat--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123433132.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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