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Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию
Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию
Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии в этом году досталась молодым ученым за исследование о биении влюбленных сердец в унисон, а в области... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T21:20
2022-09-16T21:20
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии в этом году досталась молодым ученым за исследование о биении влюбленных сердец в унисон, а в области инженерии – за попытку найти эффективный способ "использования людьми пальцев при повороте ручки", пишет РИА Новости.Кроме того, в рамках 32-й онлайн-церемонии вручения премии, отмечены ученые, которые провели исследование в области литературы и выяснили, что делает юридические документы "трудными для понимания".Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.В категории истории искусства отмечено исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на керамике древних майя". Среди экономистов отмечены авторы работы о причинах достижения успехов самыми везучими, а не самыми талантливыми.Премией мира отмечен алгоритм, по которому сплетники могут понять, когда лучше сказать правду, а когда можно что-то сочинить.В прошлом году лауреатами премии были объявлены европейские ученые, доказавшие, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Организатором мероприятия выступает журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research). Премия вручается за научные работы, которые "сначала заставляют рассмеяться, а потом задуматься".
https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, общество
Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию

Шнобелевскую премию получили ученые, исследовавшие сердца влюбленных

21:20 16.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкСкорпион на камне
Скорпион на камне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Шнобелевская премия в области прикладной кардиологии в этом году досталась молодым ученым за исследование о биении влюбленных сердец в унисон, а в области инженерии – за попытку найти эффективный способ "использования людьми пальцев при повороте ручки", пишет РИА Новости.
Кроме того, в рамках 32-й онлайн-церемонии вручения премии, отмечены ученые, которые провели исследование в области литературы и выяснили, что делает юридические документы "трудными для понимания".
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Среди биологов отмечены авторы исследования о влиянии запора на перспективы спаривания скорпионов, среди физиков – попытка понять, как утятам удается плавать строем, а премию по медицине получили ученые, которым удалось определить пользу мороженного при химиотерапии.
В категории истории искусства отмечено исследование под названием "Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на керамике древних майя". Среди экономистов отмечены авторы работы о причинах достижения успехов самыми везучими, а не самыми талантливыми.
Премией мира отмечен алгоритм, по которому сплетники могут понять, когда лучше сказать правду, а когда можно что-то сочинить.
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Организатором мероприятия выступает журнал "Анналы невероятных исследований" (Annals of Improbable Research). Премия вручается за научные работы, которые "сначала заставляют рассмеяться, а потом задуматься".
 
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