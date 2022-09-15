https://crimea.ria.ru/20220915/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-sentyabrya-1124517734.html
Главные события и заявления дня: 15 сентября
Главные события и заявления дня: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Главные события и заявления дня: 15 сентября
в регионах России. Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО. Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T22:02
2022-09-15T22:02
2022-09-15T19:20
главное за день
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО. В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель. ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях. ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Кадыров призвал к самомобилизации в регионах России. Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО. Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление МИДПоставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в четверг в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.Признание БорреляЧасть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить, признался в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Он добавил, что с таким предложением выступили уже два государства – член союза и кандидат на вступление. Однако, он считает, что "сейчас не время давать слабину".Потери ВСУ в Херсонской и Харьковской областяхВ результате ударов Вооруженных сил России украинская армия потеряла в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными, а также более 40 единиц военной техники.В районе Спорного в Донецкой Народной Республики уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники, сообщило в четверг Минобороны России.Призыв Кадырова85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение в четверг высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.Кадыров подчеркнул, что Россия федеративное государство, в котором регионы могут быть "инициаторами любых начинаний". И одним из них должна стать "самомобилизация" по всей стране, в которой патриотов достаточно.Добровольцы из числа крымчанНа это призыв немедленно отреагировал Крым. Глава региона Серегй Аксенов в четверг заявил, что республика подготовила более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас формируется еще два батальона."Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки", - написал Аксенов в своих соцсетях.Пугающая ковидная статистика СевастополяПятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46. На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220915/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-deklaratsiyu-o-partnerstve-mezhdu-stranami-1124517315.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 15 сентября
Главные события и заявления четверга, 15 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО. В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель. ВСУ потеряли до 500 солдат в Николаевской и Херсонской областях. ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Кадыров призвал к самомобилизации
в регионах России. Крым формирует батальоны добровольцев для отправки в зону СВО. Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта
и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в четверг в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму фактически становятся соучастниками его преступлений. Если Вашингтон пример решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала она.
Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине
, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить, признался в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей", – сказал евродипломат.
Он добавил, что с таким предложением выступили уже два государства – член союза и кандидат на вступление. Однако, он считает, что "сейчас не время давать слабину".
Потери ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
В результате ударов Вооруженных сил России украинская армия потеряла в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными
, а также более 40 единиц военной техники.
В районе Спорного в Донецкой Народной Республики уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега"
уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ
и 10 единиц военной техники, сообщило в четверг Минобороны России.
85-тысячную армию из добровольцев в России для участия в СВО должны собрать главы регионов страны, подготовив каждый по тысяче бойцов. Такое мнение
в четверг высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. <...> в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия!" – написал Кадыров в своем Telegram -канале.
Кадыров подчеркнул, что Россия федеративное государство, в котором регионы могут быть "инициаторами любых начинаний". И одним из них должна стать "самомобилизация" по всей стране, в которой патриотов достаточно.
Добровольцы из числа крымчан
На это призыв немедленно отреагировал Крым
. Глава региона Серегй Аксенов в четверг заявил, что республика подготовила более тысячи добровольцев для отправки в зону спецоперации и сейчас формируется еще два батальона.
"Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки", - написал Аксенов в своих соцсетях.
Пугающая ковидная статистика Севастополя
Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе
, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46. На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19.