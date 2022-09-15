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Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T09:24
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севастополь
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46.На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19. Развернуто 197 коек для лечения пациентов с таким диагнозом. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 92 494 человека, выздоровели 88 286.
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РИА Новости Крым
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севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе число заболевших COVID-19 за сутки выросло в пять раз

09:24 15.09.2022 (обновлено: 09:26 15.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46.
"В городе зарегистрированы 238 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 71 года. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 17 человек, выписаны 11", - сообщили в правительстве города.
На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19. Развернуто 197 коек для лечения пациентов с таким диагнозом. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 92 494 человека, выздоровели 88 286.
СевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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