https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html

Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T09:24

2022-09-15T09:24

2022-09-15T09:26

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46.На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19. Развернуто 197 коек для лечения пациентов с таким диагнозом. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 92 494 человека, выздоровели 88 286.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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