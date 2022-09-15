https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T09:24
2022-09-15T09:24
2022-09-15T09:26
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:253:3077:1984_1920x0_80_0_0_f61702328059e79e26dc357ef58d1af8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пятикратный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Севастополе, за сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне сообщалось о 46.На данный момент в больницах находится 115 пациентов, из них 101 - с подтвержденным COVID-19. Развернуто 197 коек для лечения пациентов с таким диагнозом. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 92 494 человека, выздоровели 88 286.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/16/1121822409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c790b945493fa36d21cb7ca898b708e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе число заболевших COVID-19 за сутки выросло в пять раз
09:24 15.09.2022 (обновлено: 09:26 15.09.2022)