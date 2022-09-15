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ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.09.2022
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожены до 30 украинских солдат и военная техника. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T13:40
2022-09-15T13:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожены до 30 украинских солдат и военная техника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, поражены 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах. В ДНР также уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kharkovskoy-oblasti-rabotayut-karatelnye-otryady--kreml-1124491287.html
https://crimea.ria.ru/20220915/v-khersonskoy-oblasti-otrazili-ataku-desanta-vsu-1124509997.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, харьковская область
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

ВКС России уничтожили в Харьковской области до 30 солдат ВСУ и военную технику

13:40 15.09.2022 (обновлено: 13:44 15.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожены до 30 украинских солдат и военная техника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
"В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
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13 сентября, 14:05
В Харьковской области работают карательные отряды – Кремль
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, поражены 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах. В ДНР также уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиХарьковская область
 
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