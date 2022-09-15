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В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель
В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель
Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T12:58
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европейский союз
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.По словам Борреля, европейские страны не выдерживают последствий конфликта, в том числе роста цен.Боррель добавил, что с таким предложением выступили уже два государства – член союза и кандидат на вступление. Однако, он считает, что "сейчас не время давать слабину"."Мы должны выдержать интенсивность испытаний, и не собираемся доходить до ситуации, когда теряем отопление дома", – сказал он.Ранее Боррель заявил, что ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев.
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европейский союз, политика, украина
В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель

Боррель: некоторые страны европейского сообщества хотят прекратить конфликт на Украине

12:58 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.
По словам Борреля, европейские страны не выдерживают последствий конфликта, в том числе роста цен.
"Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей", – приводит словам дипломата "Коммерсант".
Боррель добавил, что с таким предложением выступили уже два государства – член союза и кандидат на вступление. Однако, он считает, что "сейчас не время давать слабину".
"Мы должны выдержать интенсивность испытаний, и не собираемся доходить до ситуации, когда теряем отопление дома", – сказал он.
Ранее Боррель заявил, что ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев.
 
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