https://crimea.ria.ru/20220915/v-es-ustali-ot-konflikta-na-ukraine--borrel-1124512093.html

В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель

В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель

Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T12:58

2022-09-15T12:58

2022-09-15T12:58

европейский союз

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Часть европейского сообщества устала от конфликта на Украине, в том числе страны-члены и кандидаты на вступление в Европейский союз, и хотят его прекратить. Об это заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.По словам Борреля, европейские страны не выдерживают последствий конфликта, в том числе роста цен.Боррель добавил, что с таким предложением выступили уже два государства – член союза и кандидат на вступление. Однако, он считает, что "сейчас не время давать слабину"."Мы должны выдержать интенсивность испытаний, и не собираемся доходить до ситуации, когда теряем отопление дома", – сказал он.Ранее Боррель заявил, что ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев.

украина

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2022

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европейский союз, политика, украина