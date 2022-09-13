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ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель
ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель - РИА Новости Крым, 13.09.2022
ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель
ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель,... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T18:00
2022-09-13T18:00
политика
украина
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.По его мнению, переговоры могут начаться, когда это позволят условия.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/bolee-800-naemnikov-i-soldat-vsu-v-mo-ozvuchili-poteri-ukrainy-za-sutki-1124490959.html
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политика, украина, европейский союз
ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель

Боррель: переговоры могут начаться, когда это позволят условия

18:00 13.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Европарламента.
По его мнению, переговоры могут начаться, когда это позволят условия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.
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