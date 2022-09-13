https://crimea.ria.ru/20220913/es-za-mirnye-peregovory-po-ukraine-no-reshat-dolzhen-kiev---borrel-1124494577.html

ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель

ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель - РИА Новости Крым, 13.09.2022

ЕС за мирные переговоры по Украине, но решать должен Киев - Боррель

ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель,... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T18:00

2022-09-13T18:00

2022-09-13T18:00

политика

украина

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЕС хочет мирных переговоров по ситуации на Украине, но решение по этому поводу должен принимать Киев, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.По его мнению, переговоры могут начаться, когда это позволят условия.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220913/bolee-800-naemnikov-i-soldat-vsu-v-mo-ozvuchili-poteri-ukrainy-za-sutki-1124490959.html

украина

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политика, украина, европейский союз