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В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в ходе РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T16:05
2022-09-15T16:05
2022-09-15T16:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам если США решаться поставить Киеву дальнобойное вооружение, способное поражать цели на территории РФ, это станет "красной линией":"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму фактически становятся соучастниками его преступлений. Если Вашингтон пример решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - завила официальный представитель МИД.Возможные поставки ракетного вооружения киевскому режиму, по ее словам, сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории:"При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял кур на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Мы это видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке. Это происходит потому, что внутренних ресурсов или законных внешний у Вашингтона для развития и выхода из кризиса собственной экономики и политики нет. Они перешли к действиям без закона", - констатировала Захарова.
https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, нато, политика
В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО
МИД: если Киев получит дальнобойные ракеты, РФ будет защищаться всеми средствами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Заявления и действия киевского режима и запада свидетельствуют о том, что на Украине мы имеем дело с коллективным Западом, а его долгосрочная цель - уничтожение нашей страны. Мы неоднократно заявляли, что накачка Украины западным оружием ведет к затягиванию конфликта, новым жертвам среди населения. Более того, это приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между РФ и странами НАТО", - сказала Захарова.
По ее словам если США решаться поставить Киеву дальнобойное вооружение, способное поражать цели на территории РФ, это станет "красной линией":
"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму фактически становятся соучастниками его преступлений. Если Вашингтон пример решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - завила официальный представитель МИД.
Возможные поставки ракетного вооружения киевскому режиму, по ее словам, сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории:
"При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял кур на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Мы это видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке. Это происходит потому, что внутренних ресурсов или законных внешний у Вашингтона для развития и выхода из кризиса собственной экономики и политики нет. Они перешли к действиям без закона", - констатировала Захарова.