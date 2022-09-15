https://crimea.ria.ru/20220915/v-mid-zayavili-o-priblizhenii-k-cherte-pryamogo-stolknoveniya-rf-i-nato-1124515157.html

В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО

В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В МИД заявили о приближении к черте прямого столкновения РФ и НАТО

Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в ходе РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T16:05

2022-09-15T16:05

2022-09-15T16:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

нато

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Поставки дальнобойных ракет Киеву сделают США участником конфликта и вынудят Россию защищать свою территорию всеми доступными средствами. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам если США решаться поставить Киеву дальнобойное вооружение, способное поражать цели на территории РФ, это станет "красной линией":"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму фактически становятся соучастниками его преступлений. Если Вашингтон пример решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - завила официальный представитель МИД.Возможные поставки ракетного вооружения киевскому режиму, по ее словам, сопоставимы с ситуацией, при которой в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории:"При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял кур на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Мы это видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке. Это происходит потому, что внутренних ресурсов или законных внешний у Вашингтона для развития и выхода из кризиса собственной экономики и политики нет. Они перешли к действиям без закона", - констатировала Захарова.

https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, нато, политика